Росія має боротися , – Трамп закликав РФ взяти участь у війні в Афганістані
Президент США Дональд Трамп закликав Росію, Пакистан та Індію брати активну участь у війні в Афганістані.
Про це повідомляє RFE/RL.
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Говорячи про боротьбу з талібами та угрупованням "Ісламська держава" в Афганістані, Трамп закликав наближені до регіону країни "боротися".
Подивіться на інші країни, Пакистан там. Вони мають боротися. Росія має боротися,
– зазначив голова Білого дому.
Що відомо про рух "Талібан"?"Таліба́н" — радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився у Афганістані серед пуштунів у 1994 році. Засновниками руху стали 30 студентів. Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг. В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибули в 1992 році, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу. У США, Канаді, Росії, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, а його діяльність заборонено.
До слова, Дональд Трамп вже неодноразово виступав проти тривалої присутності американських військ в Афганістані і вже оголосив про підготовку суттєвого скорочення ролі сил США в цій країні. Йдеться, насамперед, про зменшення контингенту вдвічі – з 14 до 7 тисяч військових.
Крім того, у телевізійних коментарях під час засідання свого кабінету Трамп також згадав, що втручання Москви в Афганістані в 1980-х роках.
Причина, чому Росія була в Афганістані, тому, що терористи збиралися до Росії. Вона була правою бути там. Проблема в тому, що це була жорстка боротьба. І вони буквально збанкрутували. Вони знову стали називати Росією, як протиставлення Радянському союзу,
– додав Трамп.
Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.