Влада Афганістану перенесла президентські вибори: відома причина

Влада Афганістану перенесла вибори президента на 20 липня 2019 року. Це на три місяці пізніше, аніж передбачалося до цього.

Про це повідомив керівник органу Абдул Баді Саяд, пише AFP.

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Відомо, що про перенесення голосування виборча комісія попереджала ще раніше з огляду на проблеми, які виникли під час праламентських виборів у жовтні цього року. Йдеться про "значні організаційні проблеми", через які до цього часу немає остаточного результату виборів у парламент.

У липні афганці обиратимуть не лише президента. Крім голови держави переобиратимуть також і народні представництва на провінційному та районному рівні.

Більше того, рішення перенести вибори припало на період значної активізації бойовиків радикального ісламського руху "Талібан", котрий веде збройну боротьбу проти нинішнього афганського уряду.

Що відомо про рух "Талібан"?"Таліба́н" — радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився у Афганістані серед пуштунів у 1994 році. Засновниками руху стали 30 студентів. Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг. В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибули в 1992 році, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу. У США, Канаді, Росії[, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, а його діяльність заборонено.

До слова, в Афганістані внаслідок сутичок з талібами загинули двоє урядових місцевих військових і 21 бойовик, серед яких 11 талібів. Крім того, ще 14 талібів поранені.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав Пентагону підготувати план виводу 7 тисяч американських військових з Афганістану.