В Афганістані під час сутичок з талібами загинули багато людей

В Афганістані внаслідок сутичок з талібами загинули двоє урядових місцевих військових і 21 бойовик, серед яких 11 талібів. Більше того, ще 14 талібів поранені.

Про це повідомляє Xinhua.

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У провінції на північному заході Афганістану Фар’яб загинули 23 людини. Бойовики намагалися захопити район у північній частині столиці провінції міста Меймене.

Крім того, вбили місцевого лідера талібів на ім'я Насрат. Відомо, що 14 талібів отримали поранення.

До слова, нещодавно в Афганстані стався потужний вибух у мечеті у східній афганській провінції Хост. Внаслідок теракту поранені 50 людей, а загинули щонайменше 26 осіб.

Що відомо про рух "Талібан" ?"Таліба́н" — радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився у Афганістані серед пуштунів у 1994 році. Засновниками руху стали 30 студентів. Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг. В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибули в 1992 році, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу. У США, Канаді, Росії[, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, а його діяльність заборонено.