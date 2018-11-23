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      В Афганістані стався жахливий теракт: багато загиблих

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      В Афганістані жахливий теракт
      В Афганістані жахливий теракт / Ілюстративне фото

      У п'ятницю стався потужний вибух у мечеті у східній афганській провінції Хост. Внаслідок теракту поранені 50 людей, а загинули щонайменше 26 осіб.

      Про це повідомляє U.S.News.

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      Вибух стався після того, як люди зібралися, щоб відвідати п'ятничну молитву в мечеті на базі афганської армії в районі Ісмаель-Хель провінції Хост.

      Теракт здійснив терорист-смертний близько 13:30 за місцевим часом. Зазначається, що наразі жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за вибух.

      Нагадаємо, що 20 листопада, в афганській столиці Кабулі смертник підірвав себе серед натовпу людей. Внаслідок теракту 43 людини загинули, 83 – дістали поранення.

      Теги: Афганістан Теракт Жертви
      Джерело: 24 Канал
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