В Афганістані стався жахливий теракт: багато загиблих
У п'ятницю стався потужний вибух у мечеті у східній афганській провінції Хост. Внаслідок теракту поранені 50 людей, а загинули щонайменше 26 осіб.
Про це повідомляє U.S.News.
Читайте також: У Пакистані троє смертників ледь не підірвали консульство, проте є загиблі
Вибух стався після того, як люди зібралися, щоб відвідати п'ятничну молитву в мечеті на базі афганської армії в районі Ісмаель-Хель провінції Хост.
Теракт здійснив терорист-смертний близько 13:30 за місцевим часом. Зазначається, що наразі жодна терористична група не взяла на себе відповідальність за вибух.
Нагадаємо, що 20 листопада, в афганській столиці Кабулі смертник підірвав себе серед натовпу людей. Внаслідок теракту 43 людини загинули, 83 – дістали поранення.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Хто наказав вбити журналіста Хашоггі: резонансі висновки ЦРУ17 листопада , 04:40
Отруєння у Солсбері: таємниче зник наречений доньки Сергія Скрипаля2 листопада , 16:50
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00