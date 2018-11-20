В Афганістані смертник вчинив кривавий теракт під час релігійних святкувань: фото 18+

У вівторок, 20 листопада, в афганській столиці Кабулі смертник підірвав себе серед натовпу людей. Внаслідок теракту 43 людини загинули, 83 – дістали поранення.

Трагедія сталася під час святкування релігійними кліриками народження пророка Мухаммеда, пише Aljazeera.

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Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018

"Радіо Свобода" повідомляє, що 24 людини перебувають у критичному стані.



Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018

Відомо, що бомба здетонувала просто посеред натовпу людей.



Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018

Жодна організація не взяла на себе відповідальність за теракт.



Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018

Зауважимо, що раніше терористичні організації "Талібан" та "Ісламська держава" вчиняли насильство щодо пов’язаних з афганським урядом релігійних громад.



Теракт у Кабулі, 20 листопада 2018

کابل دھماکہ



افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ائیر پورٹ کے نزدیک ایک شادی ہال میں منعقدہ میلادالنبیﷺ کے دوران یہ دھماکہ ہوا۔



عینی شاہدین کے مطابق جس وقت شادی ہال میں دھماکہ ہوا اس وقت ہال میں ایک ہزار سے زائد افراد موجود تھے ۔#Afghanistan pic.twitter.com/Ej40TAyGEj — awamkiawaaz (@awamkiawaaz92) 20 листопада 2018 р.