В Афганистане смертник совершил кровавый теракт во время религиозных празднеств: фото 18+

Во вторник, 20 ноября, в афганской столице Кабуле смертник подорвал себя в толпе людей. В результате теракта 43 человека погибли, 83 – получили ранения.

Трагедия произошла во время празднования религиозными клириками рождения пророка Мухаммеда, пишет Aljazeera. Читайте также: Смертница устроила взрыв в Чечне

Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года "Радио Свобода" сообщает, что 24 человека находятся в критическом состоянии

Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года Известно, что бомба сдетонировала прямо посреди толпы людей.

Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года Ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.

Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года Заметим, что ранее террористические организации "Талибан" и "Исламское государство" совершали насильственные акты в отношении связанных с афганским правительством религиозных общин.

Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года کابل دھماکہ



افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ائیر پورٹ کے نزدیک ایک شادی ہال میں منعقدہ میلادالنبیﷺ کے دوران یہ دھماکہ ہوا۔



عینی شاہدین کے مطابق جس وقت شادی ہال میں دھماکہ ہوا اس وقت ہال میں ایک ہزار سے زائد افراد موجود تھے ۔#Afghanistan pic.twitter.com/Ej40TAyGEj — awamkiawaaz (@awamkiawaaz92) 20 листопада 2018 р. #KabulExplosion – Dozens of ambulances rushed to the scene of tonight’s deadly bombing at a major wedding hall in the city center. Health officials said early indications are that over 40 people have been killed and dozens more wounded #Afghanistan pic.twitter.com/YrTagLtPo6 — TOLOnews (@TOLOnews) 20 листопада 2018 р.