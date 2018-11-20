В Афганистане смертник совершил кровавый теракт во время религиозных празднеств: фото 18+
Во вторник, 20 ноября, в афганской столице Кабуле смертник подорвал себя в толпе людей. В результате теракта 43 человека погибли, 83 – получили ранения.
Трагедия произошла во время празднования религиозными клириками рождения пророка Мухаммеда, пишет Aljazeera.
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Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года
"Радио Свобода" сообщает, что 24 человека находятся в критическом состоянии
Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года
Известно, что бомба сдетонировала прямо посреди толпы людей.
Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года
Ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.
Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года
Заметим, что ранее террористические организации "Талибан" и "Исламское государство" совершали насильственные акты в отношении связанных с афганским правительством религиозных общин.
Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года