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      В Афганистане смертник совершил кровавый теракт во время религиозных празднеств: фото 18+

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      Теракт в Афганистане
      Теракт в Афганистане / ТСН

      Во вторник, 20 ноября, в афганской столице Кабуле смертник подорвал себя в толпе людей. В результате теракта 43 человека погибли, 83 – получили ранения.

      Трагедия произошла во время празднования религиозными клириками рождения пророка Мухаммеда, пишет Aljazeera.

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      Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года

      "Радио Свобода" сообщает, что 24 человека находятся в критическом состоянии


      Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года

      Известно, что бомба сдетонировала прямо посреди толпы людей.


      Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года

      Ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.


      Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года

      Заметим, что ранее террористические организации "Талибан" и "Исламское государство" совершали насильственные акты в отношении связанных с афганским правительством религиозных общин.


      Теракт в Кабуле, 20 ноября 2018 года

       

      Теги: Жертвы Афганістан терроризм
      Источник: 24 Канал
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