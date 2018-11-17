Смертница устроила взрыв в Чечне

На контрольно-пропускном пункте в Чечне, на окраине Грозного произошел взрыв.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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Взрыв устроила смертница. Полицейские и гражданские лица не пострадали. Взрыв произошел в Старопромысловском районе, неподалеку 21-го контрольно-пропускного пункта.

Смертница находилась на расстоянии около 75 метров от пункта. По словам дежурного, женщина находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизма.

По словам исполняющего обязанности главы МВД Чечни Апти Алаудинова, полицейские заметили "неадекватное поведение" молодой женщины, которая подходила к КПП, и попросили ее остановиться и предъявить документы, однако она не сделала этого. Заметив на ней самодельное взрывное устройство, полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего "девушка совершила самоподрыв".

Личность погибшей пока не установлена.