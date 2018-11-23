В Афганистане произошел ужасный теракт: много погибших

В пятницу произошел мощный взрыв в мечети в восточной афганской провинции Хост. В результате теракта ранены 50 человек, а погибли по меньшей мере 26 человек.

Об этом сообщает U.S.News.

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Взрыв произошел после того, как люди собрались, чтобы посетить пятничную молитву в мечети на базе афганской армии в районе Исмаэль-Хель провинции Хост.

Теракт осуществил террорист-смертник около 13:30 по местному времени. Отмечается, что пока ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, что 20 ноября в афганской столице Кабуле смертник подорвал себя в толпе людей. В результате теракта 43 человека погибли, 83 – получили ранения.