В Пакистане трое смертников едва не взорвали консульство, однако есть погибшие

Утром 23 ноября трое смертников пытались проникнуть в консульство Китая в пакистанском городе Карачи. Полиция застрелила их еще до входа в здание.

Об этом сообщает U.S.News

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Более того, кроме смертников, во время нападения погибли по меньшей мере двое офицеров полиции. Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши сообщил, что все работники консульства уже в безопасности.

За нападение уже взяла ответственность военизированная сепаратистская организация "освободительная армия Белуджистана". Члены организации выступают против использования Китаем природных ресурсов Пакистана на юго-западе страны.

Rangers in action at the Chinese Consulate terror attack scene. pic.twitter.com/9wOrNN16Um — Sabena Siddiqi (@sabena_siddiqi) 23 листопада 2018 р.