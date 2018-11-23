В Пакистане трое смертников едва не взорвали консульство, однако есть погибшие
Утром 23 ноября трое смертников пытались проникнуть в консульство Китая в пакистанском городе Карачи. Полиция застрелила их еще до входа в здание.
Об этом сообщает U.S.News
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Более того, кроме смертников, во время нападения погибли по меньшей мере двое офицеров полиции. Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши сообщил, что все работники консульства уже в безопасности.
За нападение уже взяла ответственность военизированная сепаратистская организация "освободительная армия Белуджистана". Члены организации выступают против использования Китаем природных ресурсов Пакистана на юго-западе страны.
Источник: 24 Канал
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