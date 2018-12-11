В Афганистане во время столкновений с талибами погибли много людей

В Афганистане в результате столкновений с талибами погибли двое местных правительственных военных и 21 боевик, среди которых 11 талибов. Более того, еще 14 талибов ранены.

Об этом сообщает Xinhua.

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В провинции на северо-западе Афганистана Фарьяб погибли 23 человека. Боевики пытались захватить район в северной части столицы провинции города Меймене.

Кроме того, убили местного лидера талибов по имени Насрат. Известно, что 14 талибов получили ранения.

К слову, недавно в Афганстане произошел мощный взрыв в мечети в восточной афганской провинции Хост. В результате теракта ранены 50 человек, а погибли по меньшей мере 26 человек.

Что известно про движение "Талибан" ?"Талиба́н" — радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Учредителями движения стали 30 студентов. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белая одежда. В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы в 1992 году, талибы призывали афганское общество к единению и миру под знаменем ислама. В США, Канаде, России, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение "Талибан" внесено в список террористических организаций, а ее деятельность запрещена.