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      Власти Афганистана перенесли президентские выборы: известна причина

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      Власти Афганистана перенесли президентские выборы: известна причина
      Власти Афганистана перенесли президентские выборы: известна причина / Фото из открытых источников

      Власти Афганистана перенесли выборы президента на 20 июля 2019 года. Это на три месяца позже, чем предполагалось до этого.

      Об этом сообщил руководитель органа Абдул Бади Саяд, пишет AFP.

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      Известно, что о переносе голосования избирательная комиссия предупреждала еще раньше учитывая проблемы, которые возникли во время праламентських выборов в октябре этого года. Речь идет о "значительных организационных проблемах", из-за которых до сих пор нет окончательного результата выборов в парламент.

      Кроме того, в июле афганцы будут выбирать не только президента. Кроме главы государства будут переизбирать также и народные представительства на провинциальном и районном уровне.

      Более того, решение перенести выборы пришлось на период значительной активизации боевиков радикального исламского движения "Талибан", который ведет вооруженную борьбу против нынешнего афганского правительства.

      Что известно о движении "Талибан"?​"Талиба́н" – радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Учредителями движения стали 30 студентов. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы в 1992 году, талибы призывали афганское общество к единению и миру под знаменем ислама. В США, Канаде, России, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение "Талибан" внесено в список террористических организаций, а его деятельность запрещена.

      К слову, в Афганистане в результате столкновений с талибами погибли двое правительственных местных военных и 21 боевик, среди которых 11 талибов. Кроме того, еще 14 талибов ранены.

      Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода 7 тысяч американских военных из Афганистана.

      Теги: Талибан Афганістан Жертвы Новости политики
      Источник: 24 Канал
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