Трамп – мистер Хаос в международной политике, – эксперт

Призывы Трампа к России о совместной борьбе с исламистами в Афганистане не надо воспринимать слишком серьезно. Что касается заявлений Трампа, все давно знают, с кем имеют дело. Трамп – "мистер Хаос" в международной политике.

Такое мнение 24 каналу высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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"Все заявления Трампа в значительной степени – заявления человека, который настолько доверяет своей интуиции, что не учитывает государственные институты. И это порождает лишь смятение. Единые системные действия президента США мир видит, когда он прислушивается к своим советникам. Поэтому вряд ли его призывы к России бороться с исламистами в Афганистане можно воспринимать серьезно", – считает Игорь Семиволос.

В то же время, по мнению специалиста, Россия не решится на широкомасштабную войну с исламистами в Афганистане.

Россия не пойдет в Афганистан. Зачем? СССР уже имел негативный опыт широкомасштабного вторжения в Афганистан. В результате туда пришли американцы. Афганистан – не та страна, проблемы которой могут быть решены путем масштабной войны. Хотя Россия будет вынуждена защищать границы центральноазиатских республик, которые Путин считает сферой своего влияния. Но на широкомасштабную военную операцию Путин не пойдет,

– убежден Семиволос.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию, Пакистан и Индию активно участвовать в войне в Афганистане.

Что известно о движении "Талибан"?

"Талибан" – радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Учредителями движения стали 30 студентов. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы в 1992 году, талибы призывали афганское общество к "единению и миру под знаменем ислама". В США, Канаде, России, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение "Талибан" внесен в список террористических организаций, а его деятельность запрещена.