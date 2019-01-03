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      Трамп – мистер Хаос в международной политике, – эксперт

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      Трамп призвал Россию к войне в Афганистане
      Трамп призвал Россию к войне в Афганистане / Фото из открытых источников

      Призывы Трампа к России о совместной борьбе с исламистами в Афганистане не надо воспринимать слишком серьезно. Что касается заявлений Трампа, все давно знают, с кем имеют дело. Трамп – "мистер Хаос" в международной политике.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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      "Все заявления Трампа в значительной степени – заявления человека, который настолько доверяет своей интуиции, что не учитывает государственные институты. И это порождает лишь смятение. Единые системные действия президента США мир видит, когда он прислушивается к своим советникам. Поэтому вряд ли его призывы к России бороться с исламистами в Афганистане можно воспринимать серьезно", – считает Игорь Семиволос.

      В то же время, по мнению специалиста, Россия не решится на широкомасштабную войну с исламистами в Афганистане.

      Россия не пойдет в Афганистан. Зачем? СССР уже имел негативный опыт широкомасштабного вторжения в Афганистан. В результате туда пришли американцы. Афганистан – не та страна, проблемы которой могут быть решены путем масштабной войны. Хотя Россия будет вынуждена защищать границы центральноазиатских республик, которые Путин считает сферой своего влияния. Но на широкомасштабную военную операцию Путин не пойдет,
      – убежден Семиволос.

      Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию, Пакистан и Индию активно участвовать в войне в Афганистане.

      Что известно о движении "Талибан"?
      "Талибан" – радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Учредителями движения стали 30 студентов. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы в 1992 году, талибы призывали афганское общество к "единению и миру под знаменем ислама". В США, Канаде, России, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение "Талибан" внесен в список террористических организаций, а его деятельность запрещена.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Исламское государство Афганістан Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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