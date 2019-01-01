Новорічне привітання Трампа: за що себе похвалив президент США

Очільник Білого дому Дональд Трамп в новорічному відеозверненні привітав американців зі святом, заявивши, що 2018 рік виявився для країни роком історичних досягнень.

Відео опубліковане на сторінці Трампа у Twitter.

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Президент США заявив, що адміністрація під його керівництвом є найуспішнішою в історії США за підсумками перших двох років при владі.

Ще не було адміністрації, і я дуже пишаюся цим, яка б зробила за перші два роки при владі більше, ніж адміністрація Трампа,

– заявив він.

Також Трамп зазначив, що американська "економіка розвивається чудово, заробітні плати зросли вперше за багато-багато років."

Люди отримують більше грошей, працюючи на одній роботі, замість того, щоб працювати на двох або трьох,

– додав очільник Білого дому .

Він нагадав, що його адміністрація уклала нові домовленості з Мексикою, Канадою і КНДР. Крім того, розірвала "жахливий договір з Іраном".

На питанні Північної Кореї Трамп зупинився більш детально, назвавши досягненням переговори з Кім Чен Ином, після яких КНДР припинила випробування ракет.

Трамп також нагадав про те, що США перевели своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим.

"Я обіцяв це і я зробив це", – підкреслив він.

Він також згадав проблему охорони кордону з Мексикою. Зокрема, за словами Трампа, відмова Конгресу профінансувати будівництво стіни з Мексикою призвело до "шатдаун" в американському уряді.