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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Новорічне привітання Трампа: за що себе похвалив президент США

      317 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Очільник Білого дому Дональд Трамп в новорічному відеозверненні привітав американців зі святом, заявивши, що 2018 рік виявився для країни роком історичних досягнень.

      Відео опубліковане на сторінці Трампа у Twitter.

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      Президент США заявив, що адміністрація під його керівництвом є найуспішнішою в історії США за підсумками перших двох років при владі.

      Ще не було адміністрації, і я дуже пишаюся цим, яка б зробила за перші два роки при владі більше, ніж адміністрація Трампа,
      – заявив він.

      Також Трамп зазначив, що американська "економіка розвивається чудово, заробітні плати зросли вперше за багато-багато років."

      Люди отримують більше грошей, працюючи на одній роботі, замість того, щоб працювати на двох або трьох,
      – додав очільник Білого дому .

      Він нагадав, що його адміністрація уклала нові домовленості з Мексикою, Канадою і КНДР. Крім того, розірвала "жахливий договір з Іраном".

      На питанні Північної Кореї Трамп зупинився більш детально, назвавши досягненням переговори з Кім Чен Ином, після яких КНДР припинила випробування ракет.

      Трамп також нагадав про те, що США перевели своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим.

      "Я обіцяв це і я зробив це", – підкреслив він.

      Він також згадав проблему охорони кордону з Мексикою. Зокрема, за словами Трампа, відмова Конгресу профінансувати будівництво стіни з Мексикою призвело до "шатдаун" в американському уряді.

       

      Теги: Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин Мексика
      Джерело: 24 канал
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