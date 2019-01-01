Новогоднее поздравление Трампа: за что себя похвалил президент США
Глава Белого дома Дональд Трамп в новогоднем видеообращении поздравил американцев с праздником, заявив, что прошедший 2018 год оказался для страны годом исторических достижений.
Видео опубликовано на странице Трампа в Twitter.
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Президент США заявил, что администрация под его руководством является самой успешной в истории США по итогам первых двух лет при власти.
Еще не было администрации, и я очень горжусь этим, которая бы сделала за первые два года при власти больше, чем администрация Трампа,
– заявил он.
Также Трамп отметил, что американская экономика развивается прекрасно, заработные платы выросли впервые за много-много лет."
Люди получают больше денег, работая на одной работе, вместо того, чтобы работать на двух или трех,
– добавил глава Белого дома .
Он напомнил, что его администрация заключила новые договоренности с Мексикой, Канадой и КНДР. Кроме того, разорвала "ужасный договор с Ираном".
На вопросе Северной Кореи Трамп остановился более подробно, назвав достижением переговоры с Ким Чен Ыном, после которых КНДР прекратила испытания ракет.
Трамп также напомнил о том, что США перевели свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
"Я обещал это и я сделал это", – подчеркнул он.
Он также упомянул проблему охраны границы с Мексикой. В частности, по словам Трампа, отказ Конгресса профинансировать строительство стены с Мексикой привел к "шатдауну" в американском правительстве.
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