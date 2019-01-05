Россия нанесла авиаудары в Сирии: погибли гражданские люди

Сегодня, 5 января, от российских авиаударов в Северной сирийской провинции Алеппо погибли трое гражданских людей. Отмечается, что еще девять получили тяжелые травмы.

Об этом сообщило агентство Anadolu.

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Российские удары были направлены на районы Дарат Изза, Урум аль-Кубра, Рашиден и Рифт аль-Мухандис в зоне деэскалации в западном Алеппо. Оппозиционные источники уже заявили, что авиаудары были совершены боевыми самолетами, которые вылетели с воздушной базы Хмеймим в Латакии, находится в Юго-Восточной Сирии.

Перед бомбардировкой силы режима Асада и проиранские группировки попытались захватить подконтрольный оппозиции район Рашидин. Однако группировки, выступающие против сирийского режима, смогли предотвратить захват Рашидина,

– сказал представитель сил гражданской обороны Алеппо Эбу Убейда.

Отметим, что война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные акции протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, а 5,6 миллиона – беженцами.