Росія завдала авіаудари у Сирії: загинули цивільні люди

Сьогодні, 5 січня, від російських авіаударів у Північній сирійській провінції Алеппо загинуло троє цивільних людей. Зазначається, що ще дев'ятеро отримали важкі травми.

Про це повідомила агенція Anadolu.

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Російські удари були спрямовані на райони Дарат Ізза, Урум аль-Кубра, Рашиден та Ріфт аль-Мухандіс у зоні деескалації у західному Алеппо. Опозиційні джерела вже заявили, що авіаудари були здійснені бойовими літаками, що вилетіли з повітряної бази Хмеймім у Латакії, які знаходиться у Південно-Східній Сирії.

Перед бомбардуванням сили режиму Асада і проіранські угруповання спробували захопити підконтрольний опозиції район Рашідін. Однак угруповання, які виступають проти сирійського режиму, змогли запобігти захопленню Рашідіна,

– сказав представник сил цивільної оборони Алеппо Ебу Убейда.

Зазначимо, що війна у Сирії розпочалася в березні 2011 року, коли мирні акції протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона чоловік стали вимушеними переселенцями, а 5,6 мільйона – біженцями.