Вашингтон передумав: частину американських військ таки планують залишити у Сирії

США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Вашингтон хоче провести додаткові переговори із владою Ізраїлю та Йорданії щодо присутності США на базі в районі Ат-Танфа.

Про це повідомляє NBC з посиланням на джерела.

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Телеканал зазначає, що після рішення Трампа про початок виводу військового контингенту з Сирії, в США не озвучили термінів повного виведення військ.

Окрім того, джерело в адміністрації Трапма сказало, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон має намір обговорити з владою Ізраїлю можливість зберегти присутність США на базі в районі Ат-Танфа.

США хочуть проконсультуватися з владою Ізраїлю і Йорданії, наскільки ця база важлива і чи повинна вона залишитися на колишньому місці. Також видання із посиланням на джерело зазначає, що частина американських військових, яких заберуть з Сирії, перекинуть в Ірак.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.



За таким рішенням Трампа пішли дві важливі відставки у Вашингтоні. Зокрема, через наміри президента США щодо Сирії вирішив залишити посаду представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк.



Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.