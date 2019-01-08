Трамп приголомшив заявою, про "непроплачені війни" за участю США

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що Сполучені Штати беруть участь у війнах, за які їм не платять – ні фінансово, ні у плані військової допомоги.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Він переконує, що незабаром подібним війнам прийде кінець.

Нескінченним війнам, особливо тим, які були розв'язані через наші помилки у судженнях багато років тому і де ми отримуємо мало фінансової або військової допомоги від багатих країн, що отримують більшу вигоду від наших дій, скоро прийде славний кінець!

— написав Трамп.



Допис Трампа

Нагадаємо, 19 грудня Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.



Наслідком рішенням Трампа були дві важливі відставки у Вашингтоні. Зокрема, через наміри президента США щодо Сирії вирішив залишити посаду представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.



5 січня стало відомо, що у США передумали і залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Вашингтон хоче провести додаткові переговори із владою Ізраїлю та Йорданії щодо присутності США на базі в районі Ат-Танфа.