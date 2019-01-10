Выход из шатдауна: в США приняли закон о финансировании министерств

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании министерства финансов, налогового управления, а также ряда других учреждений на 2019 год в рамках стратегии демократов относительно выхода из бюджетного кризиса. К слову, она связана с временной остановкой финансирования работы госучреждений.

Об этом сообщил "Интерфакс".

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Принятие этого законопроекта восстановит работу министерства финансов, налогового управления, федеральной комиссии по связям, управление по делам малого бизнеса, федерального суда и других учреждений.

Он был принят 240 голосами Палаты представителей США, из них 232 голоса отдали демократы, а восемь – принадлежали представителям республиканской партии. В то же время 188 членов Палаты представителей проголосовали против. Сейчас этот законопроект должен одобрить Сенат, где большинство составляют республиканцы.

Напомним, что в США уже 20 дней подряд продолжается так называемый шатдаун. Там до сих пор не принят госбюджет на 2019 год, поэтому все государственные учреждения, которые должны были быть профинансированы из казны, сейчас закрыты, и чуть ли не миллион американских госслужащих отправлены в вынужденные отпуска.



Нынешний госбюджет до сих пор не приняли, ведь президент США Дональд Трамп требует финансирования так называемой "Стены Трампа" на мексиканской границе. 8 января, в 21:00 по вашингтонскому времени, Трамп объявил о своем обращении к американцам, чтобы объявить о введении чрезвычайного положения. Причиной такого решения является строительство стены между США и Мексикой.