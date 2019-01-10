Трамп внезапно отменил свой визит на экономический форум в Давосе: известна причина
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил свои планы на поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Причиной такого решения глава Белого дома назвал разногласия с Демократической партией.
Об этом Трамп сообщил в Twitter.
"Из-за неуступчивости демократов по безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию на Всемирный экономический форум", – написал президент США.
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"С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму", – добавил он.
Ранее Трамп предупреждал, что в случае продолжения частичного прекращения работы американской администрации ("шатдаун") ему придется отказаться от поездки в Давос.
Напомним, что в США уже более 20 дней подряд продолжается так называемый шатдаун – частичное прекращение работы правительства страны. В США до сих пор не приняли госбюджет на 2019 год, поэтому все государственные учреждения, которые должны были быть профинансированы из казны, на сегодня закрыты. Почти миллион госслужащих США были отправлены в вынужденные отпуска.
А госбюджет страны до сих пор не приняли из-за того, что Дональд Трамп требует финансирования так называемой "Стены Трампа" на границе с Мексикой. Для строительство стены между США и Мексикой вечером 8 января Трамп заявил о своем обращении к американцам, чтобы объявить о введении чрезвычайного положения.
Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?
Швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Темами обсуждения являются самые острые мировые проблемы, включая здравоохранение и окружающую среду.