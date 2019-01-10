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      Трамп внезапно отменил свой визит на экономический форум в Давосе: известна причина

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      Трамп отменил свой визит на экономический форум в Давосе
      Трамп отменил свой визит на экономический форум в Давосе / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил свои планы на поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Причиной такого решения глава Белого дома назвал разногласия с Демократической партией.

      Об этом Трамп сообщил в Twitter.

      "Из-за неуступчивости демократов по безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию на Всемирный экономический форум", – написал президент США.

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      "С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму", – добавил он.

      Ранее Трамп предупреждал, что в случае продолжения частичного прекращения работы американской администрации ("шатдаун") ему придется отказаться от поездки в Давос.

      Напомним, что в США уже более 20 дней подряд продолжается так называемый шатдаун – частичное прекращение работы правительства страны. В США до сих пор не приняли госбюджет на 2019 год, поэтому все государственные учреждения, которые должны были быть профинансированы из казны, на сегодня закрыты. Почти миллион госслужащих США были отправлены в вынужденные отпуска.

      А госбюджет страны до сих пор не приняли из-за того, что Дональд Трамп требует финансирования так называемой "Стены Трампа" на границе с Мексикой. Для строительство стены между США и Мексикой вечером 8 января Трамп заявил о своем обращении к американцам, чтобы объявить о введении чрезвычайного положения.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?
      Швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Темами обсуждения являются самые острые мировые проблемы, включая здравоохранение и окружающую среду.

      Теги: Новости политики Давос Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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