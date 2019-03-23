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      Самолет Медведчука из Москвы вернулся в Киев, – журналист

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      Самолет Falcon 900, вероятно, принадлежащий Медведчуку, в Жулянах
      Самолет Falcon 900, вероятно, принадлежащий Медведчуку, в Жулянах / Vitaliy Nesenyuk / Airplane Pictures

      Авиасудно Dassault Falcon 900EX, что фигурирует в расследованиях как самолет кума Путина и председателя движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, вылетел из России и уже приземлился в Киеве.

      22 марта в своей резиденции в Подмосковье премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с украинскими политиками – кандидатом в президенты и бывшим "опоблоковцем" Юрием Бойко и кумом Путина Виктором Медведчуком. Кроме них, на мероприятии присутствовал глава правления "Газпрома" Алексей Миллер .

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      Как убеждал Медведев, он "считает правильным" проведение такой встречи, поскольку "отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса".

      Мы могли бы сейчас обсудить ряд вопросов, которые особенно актуальны, имея в виду реальное положение дел в сфере экономического взаимодействия. Имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере. Необходимо определиться, что делать дальше,
      – отмечал российский чиновник.

      Бойко и Медведчук, в свою очередь, согласились касаемо важности вопроса украинской-российских отношений, в том числе и в экономическом плане. Следовательно, основной темой встречи стал транзит российского газа через территорию Украины.

      После визита в российскую столицу самолет Медведчука уже, вероятно, вернулся в Украину. Как отметил заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий со ссылкой на сайт FlightRadar24, отслеживающий передвижения воздушных судов, самолет Dassault Falcon 900EX прямым курсом из Москвы прилетел в Киев.

      По его словам, раньше это авиасудно фигурировало в расследованиях как самолет Медведчука.

      "Только вот СБУ – точно в курсе, потому что сама служба и предоставляет разрешения на прямые полеты в Россию и обратно (по крайней мере так раньше утверждала партия самого Медведчука). Другим нужно лететь через Минск", – добавил журналист.

      Заметим, что в СБУ уже сделали заявление относительно вышеупомянутого визита. Представители спецслужбы пообещали в кратчайшие сроки дать правовую оценку этим "экономическим переговорам".

      "Вместе с тем, мы не исключаем возможную косвенную связь этого события с предупрежденным СБУ террористическим актом в метрополитене Харькова", – сообщили в СБУ.

      как отреагировало общество на визит бойко и Медведчука в Москву:
      blog_ava
      Прием Медведчука и Бойко в Москве: СБУ допускает связь с терактом
      22 марта
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      Теги: Новости Украины авиация Юрий Бойко Украина – Россия Новости России Виктор Медведчук Новости политики
      Источник: 24 канал
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