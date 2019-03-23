Авиасудно Dassault Falcon 900EX, что фигурирует в расследованиях как самолет кума Путина и председателя движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, вылетел из России и уже приземлился в Киеве.

22 марта в своей резиденции в Подмосковье премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с украинскими политиками – кандидатом в президенты и бывшим "опоблоковцем" Юрием Бойко и кумом Путина Виктором Медведчуком . Кроме них, на мероприятии присутствовал глава правления "Газпрома" Алексей Миллер .

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Как убеждал Медведев, он "считает правильным" проведение такой встречи, поскольку "отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса".

Мы могли бы сейчас обсудить ряд вопросов, которые особенно актуальны, имея в виду реальное положение дел в сфере экономического взаимодействия. Имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере. Необходимо определиться, что делать дальше,

– отмечал российский чиновник.

Бойко и Медведчук, в свою очередь, согласились касаемо важности вопроса украинской-российских отношений, в том числе и в экономическом плане. Следовательно, основной темой встречи стал транзит российского газа через территорию Украины.

После визита в российскую столицу самолет Медведчука уже, вероятно, вернулся в Украину. Как отметил заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий со ссылкой на сайт FlightRadar24, отслеживающий передвижения воздушных судов, самолет Dassault Falcon 900EX прямым курсом из Москвы прилетел в Киев.

По его словам, раньше это авиасудно фигурировало в расследованиях как самолет Медведчука.

"Только вот СБУ – точно в курсе, потому что сама служба и предоставляет разрешения на прямые полеты в Россию и обратно (по крайней мере так раньше утверждала партия самого Медведчука). Другим нужно лететь через Минск", – добавил журналист.

Заметим, что в СБУ уже сделали заявление относительно вышеупомянутого визита. Представители спецслужбы пообещали в кратчайшие сроки дать правовую оценку этим "экономическим переговорам".