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      Літак Медведчука з Москви повернувся до Києва, – журналіст

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      Літак Falcon 900, що, імовірно, належить Медведчуку, у Жулянах
      Літак Falcon 900, що, імовірно, належить Медведчуку, у Жулянах / Vitaliy Nesenyuk / Airplane Pictures

      Авіасудно Dassault Falcon 900EX, що фігурує у кількох розслідуваннях як літак кума Путіна та голови руху "Український вибір" Віктора Медведчука, вилетів з Росії та вже приземлився у Києві.

      22 березня у своїй резиденції у Підмосков’ї прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв провів зустріч з українськими політиками – кандидатом у президенти та колишнім "опоблоківцем" Юрієм Бойком і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Окрім них, на заході також був присутнім голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

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      Як переконував Медведєв, він "вважає правильним" проведення такої зустрічі, оскільки "взаємини між Росією та Україною перебувають у стані глибокої кризи".

      Ми могли б зараз обговорити низку питань, які є особливо актуальними, маючи на увазі реальний стан справ у сфері економічної взаємодії. Маю на увазі й газову складову, оскільки, як відомо, в цьому році завершується термін дії угод в газовій сфері. Необхідно визначитися, що робити далі,
      – зазначав російський посадовець.

      Бойко та Медведчук, зі свого боку, погодилися щодо важливості питання українсько-російських взаємин, зокрема й в економічному плані. Відтак, основною темою зустрічі став транзит російського газу через територію України.

      Після візиту до російської столиці літак Медведчука уже, імовірно, повернувся до України. Як зауважив заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький з посиланням на сайт FlightRadar24, що відслідковує пересування повітряних суден, літак Dassault Falcon 900EX прямим курсом з Москви прилетів до Києва.

      За його словами, раніше це авіасудно фігурувало у розслідуваннях як літак Медведчука.

      "Тільки от СБУ – точно в курсі, бо сама служба й надає дозволи на прямі польоти до Росії та назад (принаймні так раніше стверджувала партія самого Медведчука). Іншим потрібно летіти через Мінськ", – додав журналіст.

      Зауважимо, у СБУ вже зробили заяву щодо вищезазначеного візиту. Представники спецслужби пообіцяли у стислі терміни надати правову оцінку цим "економічним переговорам".

      "Водночас, ми не виключаємо можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ терористичним актом у метрополітені Харкова", – повідомили у СБУ.

      як відреагувало суспільство на візит бойка та медведчука до Москви:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Новини Росії Україна – Росія Юрій Бойко авіація
      Джерело: 24 канал
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