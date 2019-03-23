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      Прийом Бойка та Медведчука у Москві: обурлива реакція соцмереж

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      Прийом Бойка та Медведчука у Москві: реакція соцмереж
      Прийом Бойка та Медведчука у Москві: реакція соцмереж / 24 канал

      Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук з візитом відправилися до резиденції прем'єра Росії Дмитра Медведєва в Москву.

      Більшість людей в Facebook негативно сприйняли зустріч українських політиків з російськими, суспільство буквально шаленіє від таких нахабних дій кандидата в президенти, в той час коли в Україні йде війна з РФ.

      Читайте також: Прийом Медведчука та Бойка у Москві: СБУ допускає зв'язок із терактом

      Так, громадський діяч назвав Бойка "голубом миру" і додав, що йому потрібно "воркувати" у в'язниці за корупцію, а Медведчуку – за сепаратизм.

      Багато українців просто не розуміють, як можна "полетіти на поклон до лідерів країни, яка окупувала частину території" та ще й гордо транслювати це по ТБ.

       

       

      А журналіст Сергій Руденко написав, що це "повний легалайз агентів Кремля".

       

       

      Журналіст "РБК-Україна" Влад Красінський назвав зустріч Юрія Бойка і Віктора Медведчука з Медведєвим і Міллером "московським чаюванням".

      Московське чаювання. Дороге СБУ, можна оперативно доповнити список санкцій і не пускати цих двох назад в країну? Або відразу після повернення внести їх до списку обміну заручниками. Нам потрібно Пашу Гриба витягувати, Олега Сенцова і ще багатьох хлопців. Двох на всіх,
      – написав він.

      А редактор сайту "Цензор.Нет" наголосив, що "справжній ворог серед нас, не бутафорський, не вигаданий, ворог, у якого великий офіс з охороною в центрі Києва, ворог, який усіма силами показувати свої зростаючі сили і готовність підіграти Кремлю".

      Про що говорили політики у Москві? "Юрій Бойко, Віктор Медведчук та Дмитро Медвєдєв провели "економічні переговори". До того ж, Бойко назвав стосунки України і Росії вкрай важливими для нашої економіки. "Сьогодні вони переживають найважчий період в своїй історії. Для нас дуже важливе повернення наших товарів і нашої продукції на російський ринок", – сказав він.

      Які наслідки газових угоди 2009 року між Україною та Росією?З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.

      Тоді Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.

      З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.

      18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Газ Юрій Бойко Віктор Медведчук Дмитро Медведєв
      Джерело: 24 канал
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