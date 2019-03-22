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      Вони давно мали б сісти у в'язницю за держзраду, – Соболєв про візит Бойка та Медведчука до РФ

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      Російський прем'єр Дмитро Медведєв зустрівся у Москві з кандидатом у президенти України Юрієм Бойко та кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Проте вести перемовини з РФ немає про що, адже громадян України там цинічно викрадають, несправедливо засуджують та вбивають.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіли нардеп Єгор Соболєв та політолог Віктор Таран.

      Читайте також: Якщо підняти економіку, то Крим сам повернеться, – нардеп Соболєв

      Він зазначив, що Росія – це країна, від якої треба триматися якнайдалі й не варто їздити ні туди, ні до країн, де вона почуває себе вільно у будь-яких операціях. 

      За словами нардепа, українці отримали ще один урок, як важливо швидко побудувати захищену державу, яка буде, зокрема, відстоювати своїх громадян за допомогою спецоперацій. Адже домовитися з російським президентом ні про що не вийде. Він може торгуватися життями людей в обмін на ще більші зазіхання на свободи та життя українців.

      Війна між Росією та Україною сталася не через Україну. Янукович закликав війська. Але зрозуміло, що головний організатор з одного боку сподівається нас примусити стати на коліна та здатися в полон, а з іншого – закриває своїм громадянам очі на внутрішні проблеми,
      – пояснив Соболєв.

      "Це велика відповідальність чинного глави держави, що люди Януковича та Путіна досі є посадовцями в Україні", – сказав народний обранець.

      На його думку, кандидат в президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Віктор Медведчук мали б давно постати перед українським правосуддям за звинуваченням у держзраді.

      Бойко та Медведчук у Москві
      Юрій Бойко та Віктор Медведчук на зустрічі з Дмитром Медведєвим у Москві

      Політичний експерт Віктор Таран додав, що проросійський електорат в Україні умовно поділений між трьома кандидатами: одна частина голосів відійшла до Вілкула та Мураєва, інша до Зеленського, а ще одна – для Бойка. Візит до Медвєдєва – це потужний інформаційний сигнал, щоб закумулювати голоси навколо Бойка.

      Впевнений, що до кінця виборчої кампанії ми побачимо ще сигнали, коли РФ чітко вказуватиме, хто її кандидат. Це також потрібно й тому, що у 2019 році відбудуться й парламентські вибори,
      – прокоментував політолог.

      Й додав, що ймовірно, що таким чином проросійським кандидатам вдасться підняти свій рейтинг.

      Що Бойко та Медведчук робили у Москві?Прем'єр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Горках кандидата в президенти України Юрія Бойка та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. Там відбувалися так звані економічні переговори. Їх транслювали "112 Україна" і "NewsOne" – телеканали, пов'язанні з Медведчуком. Окрім того, російські ЗМІ повідомляють, що у зустрічі брав участь також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

      blog_ava
      Медведєв зустрівся у Москві з Медведчуком та Бойком
      сьогодні
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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини України Віктор Медведчук Юрій Бойко Дмитро Медведєв Єгор Соболєв
      Джерело: 24 канал
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