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      Якщо підняти економіку, то Крим сам повернеться, – нардеп Соболєв

      90 Читать новость на русском
      Народний депутат Єгор Соболєв
      Народний депутат Єгор Соболєв / 24 канал

      Існує безліч ідей як Україна може повернути Крим. Одні вважають, що зробити це можна лише військовим шляхом, інші ж наполягають на дипломатичному розв'язанні проблеми. Також існує і третя думка – аби повернути Україні Крим необхідно піднімати її економіку.

      Таку думку висловив народний депутат Єгор Соболєв у прямому ефірі 24 каналу. 

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      На його думку, правильним варіантом розв'язання проблеми буде підвищення рівня української економіки, а також налагодження стосунків з міжнародними партнерами. Соболєв не оминув увагою і армію, яка, як він переконаний, має бути сильною та боєздатною.

      В усіх війнах перемагають саме армії. Згадати хоча б приклад Хорватії, у якої Сербія окупувала третину території. Хорвати відбудували свою вільну частину країни, зробивши її заможною, зміцнили армію, а також залучилися підтримкою міжнародних партнерів. Зрештою, скориставшись слабкою стороною Сербії Хорватія водночас повернула собі всі землі,
      – сказав Соболєв.

      Україна має змінити свою армію
      Україна має змінити свою армію

      Ще однією хорошою аналогією може бути приклад Східної Німеччини, яка півстоліття було в окупації СРСР. Він нагадав, що коли у Радянського Союзу були проблеми, то сильна, заможна і вільна Західна Німеччина змогла об'єднатися з окупованою територією. 

      Україна має себе у певній мірі прорекламувати, аби люди з окупованих територій хотіли повернутися до нас. Зрештою, якщо підняти економіку, то Крим сам повернеться,
      – наголосив нардеп. 

      До слова, нещодавно у Держдумі Росії, яка незаконно окупувала український Крим 5 років тому, заявили, що це Україна здійснювала "анексію півострова протягом 23 років". Тому, РФ збирається оцінити збиток, нібито завданий економіці Криму.

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Анексія Криму Єгор Соболєв Війна Сербія СРСР Хорватія
      Джерело: 24 канал
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