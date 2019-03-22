Якщо підняти економіку, то Крим сам повернеться, – нардеп Соболєв

Існує безліч ідей як Україна може повернути Крим. Одні вважають, що зробити це можна лише військовим шляхом, інші ж наполягають на дипломатичному розв'язанні проблеми. Також існує і третя думка – аби повернути Україні Крим необхідно піднімати її економіку.

Таку думку висловив народний депутат Єгор Соболєв у прямому ефірі 24 каналу.

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На його думку, правильним варіантом розв'язання проблеми буде підвищення рівня української економіки, а також налагодження стосунків з міжнародними партнерами. Соболєв не оминув увагою і армію, яка, як він переконаний, має бути сильною та боєздатною.

В усіх війнах перемагають саме армії. Згадати хоча б приклад Хорватії, у якої Сербія окупувала третину території. Хорвати відбудували свою вільну частину країни, зробивши її заможною, зміцнили армію, а також залучилися підтримкою міжнародних партнерів. Зрештою, скориставшись слабкою стороною Сербії Хорватія водночас повернула собі всі землі,

– сказав Соболєв.



Україна має змінити свою армію

Ще однією хорошою аналогією може бути приклад Східної Німеччини, яка півстоліття було в окупації СРСР. Він нагадав, що коли у Радянського Союзу були проблеми, то сильна, заможна і вільна Західна Німеччина змогла об'єднатися з окупованою територією.

Україна має себе у певній мірі прорекламувати, аби люди з окупованих територій хотіли повернутися до нас. Зрештою, якщо підняти економіку, то Крим сам повернеться,

– наголосив нардеп.

До слова, нещодавно у Держдумі Росії, яка незаконно окупувала український Крим 5 років тому, заявили, що це Україна здійснювала "анексію півострова протягом 23 років". Тому, РФ збирається оцінити збиток, нібито завданий економіці Криму.