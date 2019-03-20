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      Маразм міцніє: у Росії надумали рахувати збитки від "анексії Криму Україною"

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      Держдума РФ надумала рахувати борг України "за 23 роки анексії Криму"
      Держдума РФ надумала рахувати борг України "за 23 роки анексії Криму" / Фото з відкритих джерел

      У Держдумі Росії, яка незаконно окупувала український Крим 5 років тому, заявили, що це Україна здійснювала "анексію півострова протягом 23 років". Тому, РФ збирається оцінити збиток, нібито завданий економіці Криму.

      Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті, яка буде оцінювати так званий збиток, передає російський "Интерфакс".

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      Робочу групу очолить перший віце-спікер Думи Іван Мельников. До її складу увійдуть також депутати від усіх фракцій і профільних комітетів, експерти, науковці, а також представники окупованого Криму і Севастополя.

      Що стосується аналізу шкоди і збитків, завданих Криму і Севастополю за 23 роки анексії Криму і Севастополя Україною, ми це питання обговоримо на раді Державної Думи. Тоді будемо переходити до прийняття конкретних рішень, у рамках яких ми постараємося з залученням економістів, вчених, академії наук, за участю представників регіонів, вивчаючи ситуацію і в Криму, і в Севастополі, вийти на підсумковий документ,
      – сказав Володін.

      Ініціативу про стягнення з України компенсації на користь Криму підтримали усі фракції Думи країни-агресора.

      Що відбувається на півострові зараз? Росія фактично перетворює анексований Крим у військову базу, на яку звозить новітнє озброєння та техніку. Окрім того, Кремль перекинув на півострів велику кількість агентів спецслужб, щоб придушити незгодних з окупацією. На півострові зараз панує атмосфера страху, а ФСБ постійно затримує та проводить обшуки в активістів та кримських татар.

      Що думають росіяни про анексію Криму? Результати опитування фонду "Общественное мнение" довели, що наразі лише 39%росіян вважають анексію Криму корисною. А навесні 2015 року так вважали 67% росіян. При цьому 14% опитаних заявили про виключно негативний вплив анексії Криму на економіку Росії. А 46% росіян вважають, що анексія погано вплинула на міжнародне становище їхньої держави.

      Як РФ анексувала український Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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