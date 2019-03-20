Маразм крепчает: в России надумали считать убытки от "аннексии Крыма Украиной"

В Госдуме России, которая незаконно оккупировала украинский Крым 5 лет назад, заявили, что это Украина осуществляла "аннексию полуострова в течение 23 лет". Поэтому, РФ собирается оценить ущерб, якобы нанесенный экономике Крыма.

Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая будет оценивать так называемый ущерб, передает российский "Интерфакс".

Читайте также: 5 лет после аннексии: как выглядит Крым сейчас

Рабочую группу возглавит первый вице-спикер Думы Иван Мельников. В ее состав войдут также депутаты от всех фракций и профильных комитетов, эксперты, ученые, а также представители оккупированного Крыма и Севастополя.

Что касается анализа ущерба и убытков, причиненных Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим на совете Государственной Думы. Тогда будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, при участии представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ,

– сказал Володин.

Инициативу о взыскании с Украины компенсации в пользу Крыма поддержали все фракции Думы страны-агрессора.

Что происходит на полуострове сейчас? Россия фактически превращает аннексированный Крым в военную базу, на которую свозит новейшее вооружение и технику. Кроме того, Кремль перебросил на полуостров большое количество агентов спецслужб, чтобы подавить несогласных с оккупацией. На полуострове сейчас царит атмосфера страха, а ФСБ постоянно задерживает и проводит обыски у активистов и крымских татар.

Что думают россияне об аннексии Крыма? Результаты опроса фонда "Общественное мнение" показали, что только 39%россиян считают аннексию Крыма полезной. А весной 2015 года так считали 67% россиян. При этом 14% опрошенных заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику России. А 46% россиян считают, что аннексия плохо повлияла на международное положение их государства.

Как РФ аннексировала украинский Крым?В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь на то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.