Убытки от "аннексии Крыма Украиной": Климкин жестко ответил на дерзкое заявление россиян

"Очередным кризисом жанра" глава МИД Украины Павел Климкин назвал заявление спикера российской Госдумы о долге, который должна уплатить Украина за "аннексию полуострова в течение 23 лет".

24 канал сообщал, что в Российской Федерации собираются подсчитать ущерб, якобы нанесенный экономике Крыма во время, когда полуостров был подконтролен украинской власти. Так, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин даже заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая будет оценивать так называемый ущерб.

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У них там в Госдуме очередной кризис жанра – взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя ...

– отреагировал на такие действия россиян глава украинского МИД Павел Климкин.

Отметим, что 18 марта прошло 5 лет с момента аннексии Крыма Россией. По случаю такой годовщины оккупации полуострова его посетил президент РФ Владимир Путин. В МИД Украины на это отреагировали нотой протеста. В России этот документ даже не рассмотрели, а вернули украинским дипломатам, предложив признать Крым российским.

Как РФ аннексировала украинский Крым?

В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь в то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.