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      Збитки від "анексії Криму Україною": Клімкін жорстко відповів на зухвалу заяву росіян

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      "Черговою кризою жанру" глава МЗС України Павло Клімкін назвав заяву спікера російської Держдуми про борг, який має сплатити Україна за "анексію півострова протягом 23 років".

      24 канал повідомляв, що у Російській Федерації збираються підрахувати збиток, нібито завданий економіці Криму у час, коли півострів був підконтрольний українській владі. Так, глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін навіть заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті, яка буде оцінювати так званий збиток.

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      У них там в Держдумі чергова криза жанру – взялися рахувати "борг України за 23 роки анексії Криму": створили робочу групу, оцінюють збитки, все серйозно. У нас чомусь нікому на думку не спадало вимагати компенсації за кілька століть російської окупації України? А хоча…
      – відреагував на такі дії росіян глава українського МЗС Павло Клімкін.

      Зазначимо, що 18 березня минуло 5 років з моменту анексії Криму Росією. З нагоди такої річниці окупації півострова його відвідав президент РФ Володимир Путін. У МЗС України на це відреагували нотою протесту. У Росії цей документ навіть не розглянули, а повернули українським дипломатам, запропонувавши визнати Крим російським.

      Як РФ анексувала український Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Павло Клімкін
      Джерело: 24 Канал
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