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      Як повернути окупований Крим Україні: відповідь екс-посла США

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      Екс-посол США назвав кроки для прискорення деокупації Криму
      Екс-посол США назвав кроки для прискорення деокупації Криму / Фото з відкритих джерел

      Росія незаконно анексувала Крим 5 років тому і попри жорстку політику Заходу не хоче повертати його Україні. Тому, аби прискорити деокупацію півострова, міжнародна спільнота має продовжувати не визнавати його анексію та запровадити більше санкцій проти Кремля.

      Повернення Криму під контроль Україні також залежить від того, наскільки успішною вона стане в політичному, економічному та військовому плані. Таку заяву зробив колишній посол Сполучених Штатів в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час конференції "Крим після п'яти років російської окупації " у Вашингтоні, передає Укрінформ.

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      "Міжнародне співтовариство має зберігати питання Криму в списку пріоритетів свого політичного порядку денного. Крим важливий не тільки для людей, що проживали і проживають на півострові, Крим важливий для іншої частини України, а також для міжнародної спільноти", – наголосив Тейлор.

      Європейські й американські санкції хоча і не зупинили агресію РФ, проте створили проблеми для наближених до Путіна кіл, а також вплинули на російську економіку. Тому, захід має посилювати їх дію.

      Зараз зберігається можливість ввести нові санкції проти більшого кола осіб в російському керівництві. Крім того, обмеження можуть бути запроваджені проти фінансового сектора РФ і окремих банків.

      Тейлор коментуючи політичні перспективи повернення окупованого Криму під контроль України згадав, що схожа ситуація була з країнами Балтії.

      Подібний прецедент вже мав місце, коли США і Захід не визнавали анексії Радянським Союзом країн Балтії. Час минув, і все повернулося на свої місця – зараз ці країни є членами НАТО і Європейського Союзу. Тож, ми повинні діяти так само й послідовно продовжувати політику невизнання російської анексії Криму,
      – зауважив дипломат.

      За словами екс-посла США, прецедент з Кримом демонструє загрозу РФ для світу, адже після незаконного вторгнення на півострів вона порушила і знищила норми, що забезпечують мирне існування в Європі в післявоєнний час.

      Як РФ анексувала Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Новини США Санкції
      Джерело: 24 Канал
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