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      Как вернуть оккупированный Крым Украине: ответ экс-посла США

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      Экс-посол США назвал шаги для ускорения деоккупации Крыма
      Экс-посол США назвал шаги для ускорения деоккупации Крыма / Фото из открытых источников

      Россия незаконно аннексировала Крым 5 лет назад и несмотря на жесткую политику Запада не хочет возвращать его Украине. Поэтому, чтобы ускорить деоккупацию полуострова, международное сообщество должно продолжать не признавать его аннексию и ввести больше санкций против Кремля.

      Возвращение Крыма под контроль Украине также зависит от того, насколько успешной она станет в политическом, экономическом и военном плане. Такое заявление сделал бывший посол сша в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время конференции "Крым после пяти лет российской оккупации" в Вашингтоне, передает Укринформ.

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      "Международное сообщество должно сохранять вопрос Крыма в списке приоритетов своей политической повестки дня. Крым важен не только для людей, которые проживали и проживают на полуострове, Крым важен для другой части Украины, а также для международного сообщества", – подчеркнул Тейлор.

      Европейские и американские санкции хотя и не остановили агрессию РФ, однако создали проблемы для приближенных к Путину кругов, а также повлияли на российскую экономику. Поэтому, мероприятие должно усиливать их действие.

      Сейчас сохраняется возможность ввести новые санкции против большего круга лиц в российском руководстве. Кроме того, ограничения могут быть введены против финансового сектора РФ и отдельных банков.

      Тейлор комментируя политические перспективы возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины вспомнил, что похожая ситуация была со странами Балтии.

      Подобный прецедент уже имел место, когда США и Запад не признавали аннексии Советским Союзом стран Балтии. Время прошло, и все вернулось на свои места – сейчас эти страны являются членами НАТО и Европейского Союза. Поэтому, мы должны действовать так же и последовательно продолжать политику непризнания российской аннексии Крыма,
      – отметил дипломат.

      По словам экс-посла США, прецедент с Крымом демонстрирует угрозу РФ для мира, ведь после незаконного вторжения на полуостров она нарушила и уничтожила нормы, обеспечивающие мирное существование в Европе в послевоенное время.

      Как РФ аннексировала Крым?В феврале 2014 года россияне завели в Крыму "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

      Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь на то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.

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      Теги: Новости Украины Новости России Санкции Новости США Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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