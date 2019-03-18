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      Путін прибув до окупованого Криму

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      Путін прилетів в окупований Крим
      Путін прилетів в окупований Крим / Фото з відкритих джерел

      Очільник Кремля Володимир Путін 18 березня прибув в окупований Севастополь. Там російський лідер планує взяти участь у низці організованих окупантами подій, а завершиться все "святковим концертом".

      Він спостерігатиме за церемонією введення окупантами в експлуатацію Балаклавської ТЕС, повідомляє ТАСС.

      Читайте також: Жителі окупованого Криму вийшли на вулиці проти місцевої влади: фото

      Окрім того, Путін також в режимі відеоконференції дасть старт роботі Таврійської ТЕС і підстанції "Порт" в Тамані. В окупованому Севастополі він планує оглянути меморіальний комплекс пам'яток оборони міста "Малахів курган".

      Після цього очільник Кремля приїде до окупованого Сімферополя, де візьме участь у "святкуванні і концерті" до 5-ї річниці анексії півострова. 

      Російська влада традиційно використали дітей для проведення заходів з нагоди річниці окупації. Зокрема, як пише видання "Крим.Реалії", у Севастополі на одній із центральньних площ міста Нахімова школярі та студенти розгорнули 70-метрову копію російського прапора.


      Діти розгорнули 70-метровий російський прапор/ Джерело: krymr.com

      Зазначимо, що це вже третій візит Путіна до Криму за останній період часу. Так, президент Росії відвідував анексований півострів 4 серпня 2018 року. Там він відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

      Вже невдовзі після цього, 23 листопада 2018 року, Путін прилетів до Криму, щоб обговорити тему "майбутнього Росії".

      Як Росія окупувала Крим?Кремль почав операцію з захоплення півострова 20 лютого 2014 року. У ті дні в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Наприкінці місяця Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків – згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". Паралельно тут з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму". 1 березня Рада Федерації РФ фактично узаконила перебування російських військових на території Криму.

      16 березня 2014 року в Криму Москва провела так званий "референдум", на якому поставила питання щодо "приєднання" півострова. Сам плебісцит був незаконним, а результати – сфальсифікованими. У підсумку це дійство не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.

      18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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