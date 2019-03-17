19:28
17 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Річниця анексії Криму: в "Артеку" влаштували дитячий референдум

      218 Читать новость на русском
      Дитячий референдум в "Артеку"
      Дитячий референдум в "Артеку" / фото з відкритих джерел

      У дитячому таборі "Артек", що в окупованому Криму, вирішили провести так званий "дитячий референдум", присвячений 5 річниці анексії півострова.

      На голосування винесли питання щодо оголошення 2020 року "Роком дитячої дипломатії". У референдумі взяли участь 3 тисячі артеківців, а також – 250 школярів із російської Республіки Башкортостан, які зараз відпочивають у Євпаторії. Про це інформують на сайті дитячого табору.

      Читайте також: Підлітки зі зброєю та діти у формі: що окупанти організували на річницю анексії Криму в Ялті

      Дитячий референдум – традиційний захід, яким "Артек" відзначає річницю кримського голосування 2014 року про возз'єднання півострова з Росією. Традицій в "Артеку" за 94 роки – дуже багато. Ми будемо зберігати і давні, і нові традиції,
      – мовиться у повідомленні.

      Голосування для дітей провели на 4 дільницях, надрукували бюлетені, влаштували інформаційні стенди, кабінки та урни для голосування, організували лічильну комісію з-поміж дітей і вожатих.


      Кожного року дітям в "Артеці" нагадують про анексію Криму проведенням беззмістовних референдумів

      За даними прес-служби, результати референдуму будуть оголошені 18 березня на "Артек-Арені" під час відкриття зміни. Після чого відповідне звернення передадуть президентові Росії Володимиру Путіну.

      Торік в "Артеку" також провели дитячий референдум. У прес-службі табору додали, що щорічно після анексії півострова проводять "референдум", аби "відсвяткувати річницю кримського голосування 2014 року".


      В "Артеку" – багато традицій, але популяризують саме проведення псевдорефендумів

      Окрім цього, під час референдуму відпочивальникам "Артеку" ще й показали виставку фотографій, де зображені ключові моменти анексії півострова.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      Дивіться відео про анексію Криму:

       

      blog_ava
      Кейт Міддлтон прийшла на парад гвардійців у розкішному пальті та капелюшку: фото
      сьогодні
      2510
      Теги: Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Истории с Луганска: как пожилые люди в "ЛНР" становятся лишним грузом
      сьогодні , 19:00 Истории с Луганска: как пожилые люди в "ЛНР" становятся лишним грузом
      Ольга Черненко 150
      Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      сьогодні , 17:01 Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      Борис Немировський 1922
      Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі
      сьогодні , 17:00 Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі
      Тетяна Мартинюк 542
      Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
      сьогодні , 12:02 Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
      3257
      "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      сьогодні , 12:01 "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      Лев Парцхаладзе 707
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук