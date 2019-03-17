Річниця анексії Криму: в "Артеку" влаштували дитячий референдум

У дитячому таборі "Артек", що в окупованому Криму, вирішили провести так званий "дитячий референдум", присвячений 5 річниці анексії півострова.

На голосування винесли питання щодо оголошення 2020 року "Роком дитячої дипломатії". У референдумі взяли участь 3 тисячі артеківців, а також – 250 школярів із російської Республіки Башкортостан, які зараз відпочивають у Євпаторії. Про це інформують на сайті дитячого табору.

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Дитячий референдум – традиційний захід, яким "Артек" відзначає річницю кримського голосування 2014 року про возз'єднання півострова з Росією. Традицій в "Артеку" за 94 роки – дуже багато. Ми будемо зберігати і давні, і нові традиції,

– мовиться у повідомленні.

Голосування для дітей провели на 4 дільницях, надрукували бюлетені, влаштували інформаційні стенди, кабінки та урни для голосування, організували лічильну комісію з-поміж дітей і вожатих.



Кожного року дітям в "Артеці" нагадують про анексію Криму проведенням беззмістовних референдумів

За даними прес-служби, результати референдуму будуть оголошені 18 березня на "Артек-Арені" під час відкриття зміни. Після чого відповідне звернення передадуть президентові Росії Володимиру Путіну.

Торік в "Артеку" також провели дитячий референдум. У прес-службі табору додали, що щорічно після анексії півострова проводять "референдум", аби "відсвяткувати річницю кримського голосування 2014 року".



В "Артеку" – багато традицій, але популяризують саме проведення псевдорефендумів

Окрім цього, під час референдуму відпочивальникам "Артеку" ще й показали виставку фотографій, де зображені ключові моменти анексії півострова.

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

Дивіться відео про анексію Криму: