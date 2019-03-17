Годовщина аннексии Крыма: в "Артеке" устроили детский референдум

В детском лагере "Артек", что в оккупированном Крыму, решили провести так называемый "детский референдум", посвященный 5 годовщине аннексии полуострова.

На голосование вынесли вопрос об объявлении 2020 года "Годом детской дипломатии". В референдуме приняли участие 3 тысячи артековцев, а также 250 школьников из российской Республики Башкортостан, которые сейчас отдыхают в Евпатории. Об этом информируют на сайте детского лагеря.

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Детский референдум – традиционное мероприятие, которым "Артек" отмечает годовщину крымского голосования 2014 года о воссоединении полуострова с Россией. Традиций в "Артеке" за 94 года – очень много. Мы будем хранить и древние, и новые традиции,

– говорится в сообщении.

Голосование для детей провели на 4 участках, напечатали бюллетени, устроили информационные стенды, кабинки и урны для голосования, организовали счетную комиссию из числа детей и вожатых.

Каждый год детям в "Артеке" напоминают об аннексии Крыма проведением бессмысленных референдумов

По данным пресс-службы, результаты референдума будут объявлены 18 марта на "Артек-Арене" во время открытия смены. После чего соответствующее обращение передадут президенту России Владимиру Путину.

В прошлом году в "Артеке" также провели детский референдум. В пресс-службе лагеря добавили, что ежегодно после аннексии полуострова проводят "референдум", чтобы "отпраздновать годовщину крымского голосования 2014 года".

В "Артеке" – много традиций, но популяризируют именно проведение псевдорефендумов

Кроме этого, во время референдума отдыхающим "Артеке" еще и показали выставку фотографий, где изображены ключевые моменты аннексии полуострова.

Что известно об аннексии Крыма Россией?

В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

Смотрите видео об аннексии Крыма: