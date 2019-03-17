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      Годовщина аннексии Крыма: в "Артеке" устроили детский референдум

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      Детский референдум в "Артеке"
      Детский референдум в "Артеке" / Фото из открытых источников

      В детском лагере "Артек", что в оккупированном Крыму, решили провести так называемый "детский референдум", посвященный 5 годовщине аннексии полуострова.

      На голосование вынесли вопрос об объявлении 2020 года "Годом детской дипломатии". В референдуме приняли участие 3 тысячи артековцев, а также 250 школьников из российской Республики Башкортостан, которые сейчас отдыхают в Евпатории. Об этом информируют на сайте детского лагеря.

      Читайте также: Подростки с оружием и дети в форме: что оккупанты организовали на годовщину аннексии Крыма в Ялте

      Детский референдум – традиционное мероприятие, которым "Артек" отмечает годовщину крымского голосования 2014 года о воссоединении полуострова с Россией. Традиций в "Артеке" за 94 года – очень много. Мы будем хранить и древние, и новые традиции,
      – говорится в сообщении.

      Голосование для детей провели на 4 участках, напечатали бюллетени, устроили информационные стенды, кабинки и урны для голосования, организовали счетную комиссию из числа детей и вожатых.

      Каждый год детям в "Артеке" напоминают об аннексии Крыма проведением бессмысленных референдумов

      По данным пресс-службы, результаты референдума будут объявлены 18 марта на "Артек-Арене" во время открытия смены. После чего соответствующее обращение передадут президенту России Владимиру Путину.

      В прошлом году в "Артеке" также провели детский референдум. В пресс-службе лагеря добавили, что ежегодно после аннексии полуострова проводят "референдум", чтобы "отпраздновать годовщину крымского голосования 2014 года".

      В "Артеке" – много традиций, но популяризируют именно проведение псевдорефендумов

      Кроме этого, во время референдума отдыхающим "Артеке" еще и показали выставку фотографий, где изображены ключевые моменты аннексии полуострова.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?
      В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      Смотрите видео об аннексии Крыма:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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