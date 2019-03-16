Підлітки зі зброєю та діти у формі: що окупанти організували на річницю анексії Криму в Ялті

В окупованій Ялті 16 березня з нагоди річниці анексії Криму Росією провели парад на набережній міста. Російська влада знову використала дітей – вони у військовій форму разом з козаками та представниками "народного ополчення" пронесли 20-метровий російський прапор.

До так званої ходи також долучились глава підконтрольного Кремлю парламенту Криму Володимир Константинов та окупаційна влада Ялти, пишуть "Крим.Реалії".

Читайте також: Ніколи не пробачимо, ви відповісте, – Чийгоз емоційно звернувся до росіян у Радбезі ООН

До окупантського параду долучився також екс-депутат парламенту Франції Тьєррі Маріані.

Після завершення заходів молодіжні організації Ялти представили присутнім так званий флешмоб, в якому задіяли представників "народного ополчення" та підлітків з військово-патріотичного клубу. Їх одягнули у форму "зелених чоловічків" та дали у руки стрілецьку зброю.



ДІтей одягнули у військову форму/ Джерело: krymr.com



Підліткам у руки дали зброю/ Джерело: krymr.com



Окупанти не забезпечили жодних парканів та не встановлювали рамки металошукачів, як це робили роком раніше. Однак навколо головної сцени чергували патрулі Росгвардіі.



В окупованій Ялті згадали про річницю анексії Криму/ Джерело: krymr.com

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.