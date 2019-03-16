17:00
16 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінські басні. Союз піднявся у повітря
      Вєсті Кремля
      21:54, 15 березня
      Вєсті. UA: Росія вимагає репарацій від України. Математичні прорахунки Зеленського
      Вєсті.UA
      21:01, 15 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Підлітки зі зброєю та діти у формі: що окупанти організували на річницю анексії Криму в Ялті

      182 Читать новость на русском
      Окупанти організували на річницю анексії Криму в Ялті
      Окупанти організували на річницю анексії Криму в Ялті / Крим.Реалії

      В окупованій Ялті 16 березня з нагоди річниці анексії Криму Росією провели парад на набережній міста. Російська влада знову використала дітей – вони у військовій форму разом з козаками та представниками "народного ополчення" пронесли 20-метровий російський прапор.

      До так званої ходи також долучились глава підконтрольного Кремлю парламенту Криму Володимир Константинов та окупаційна влада Ялти, пишуть "Крим.Реалії".

      Читайте також: Ніколи не пробачимо, ви відповісте, – Чийгоз емоційно звернувся до росіян у Радбезі ООН

      До окупантського параду долучився також екс-депутат парламенту Франції Тьєррі Маріані.

      Після завершення заходів молодіжні організації Ялти представили присутнім так званий флешмоб, в якому задіяли представників "народного ополчення" та підлітків з військово-патріотичного клубу. Їх одягнули у форму "зелених чоловічків" та дали у руки стрілецьку зброю.


      ДІтей одягнули у військову форму/ Джерело: krymr.com


      Підліткам у руки дали зброю/ Джерело: krymr.com

      Окупанти не забезпечили жодних парканів та не встановлювали рамки металошукачів, як це робили роком раніше. Однак навколо головної сцени чергували патрулі Росгвардіі.


      В окупованій Ялті згадали про річницю анексії Криму/ Джерело: krymr.com

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      окупанти залучають дітей до мілітаризації півострова:
      blog_ava
      У Києві "Нацкорпус" та "Нацдружини" вимагають кари за корупцію в "Укроборонпромі": фото та відео
      сьогодні
      9614
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука
      сьогодні , 17:00 Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука
      Єгор Соболєв 5
      Звести будинок швидко, без відходів та функціонально, або Неможливе – можливе
      сьогодні , 16:00 Звести будинок швидко, без відходів та функціонально, або Неможливе – можливе
      Ukrainer 790
      Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      сьогодні , 14:01 Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      Сергій Фурса 415
      Школа військових водолазів: літають, плавають і рятують
      сьогодні , 12:01 Школа військових водолазів: літають, плавають і рятують
      Народний проект 236
      Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      сьогодні , 11:14 Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      Ірина Лаб'як 13843
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук