Ніколи не пробачимо, ви відповісте, – Чийгоз емоційно звернувся до росіян у Радбезі ООН

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз виступив в Раді безпеки ООН. Під час своєї промови, присвяченої злочинам Кремля в Україні, він звернувся до представників країни-агресора.

Там 15 березня проходило спеціальне засідання, присвячене п'ятиріччю російської анексії Криму, пишуть "Крим.Реалії".

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У зверненні до росіян Чийгоз наголосив, що Росія буде відповідати за злочини, скоєні в Україні та Криму.

Вам ніколи не пробачимо сльози сотень тисяч матерів. Ми вам не пробачимо сирітство наших дітей і ту помсту, яку ви сьогодні здійснюєте у вигляді терору на моїй батьківщині проти мирних жителів. Ми ніколи вам не пробачимо. І відповідати ви будете, скільки б часу не минуло,

– наголосив він.

Чийгоз нагадав, що на анексованому півострові тривають репресії і порушення прав людини. Глава Меджлісу назвав окупований півострів "територією дестабілізації ситуації у всьому Чорноморському басейні та Євросоюзі".

Зазначимо, США, ЄС та Канада запровадили нові санкції проти Росії через захоплення українських кораблів поблизу Керченської протоки та нинішню агресію Росії в Україні. Під удар потрапили як окремі особи, так і цілі компанії.

Як Росія анексувала Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму"



На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі".



Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.