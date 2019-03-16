Плацдарм для збройних сил Росії, – МЗС Естонії нагадало про масштабну загрозу через Крим

Естонія висловила підтримку суверенітету і територіальній цілісності України у п'яту річницю незаконної анексії Криму Росією. У МЗС країни наголошують, що Москва використовує анексований півострів для своїх цілей – і це є серйозною загрозою для регіону.

В Естонії також засудили захоплення українських моряків у Керченській затоці, йдеться у заяві міністра закордонних справ Естонії, опублікованій на сайті естонського відомства.

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Там наголосили, що для "Естонії Крим є і залишатиметься частиною України".

У березні цього року відзначається п'ятиріччя незаконної анексії Кримського півострова Росією. Ми рішуче засуджуємо цей акт, який ігнорував як українську Конституцію, так і волю народу, і представляє серйозну загрозу для європейської безпеки та міжнародного верховенства права,

– йдеться у повідомленні.

Естонський міністр зазначає, що Росія використовує час окупації для посилення своєї військової присутності на півострові. Тепер окупований півострів став плацдармом для російських збройних сил, які прагнуть контролювати весь Чорноморський регіон. Так Росія намагатиметься закріпити російський вплив у ширшому регіоні.

В МЗС Естонії засуджують примусове вербування місцевих жителів до армії, примусове прийняття російського громадянства, захоплення майна та обмеження свободи слова та релігії на окупованому півострові. Там наголошують, що за п'ять років окупації гуманітарна ситуація в Криму погіршилася.

"Кожна людина, яка не підтримує російську анексію, знаходиться в небезпеці. Особливий тиск поширюється на кримських татар, яких переслідували і депортували Москвою вже в радянські часи", – пише міністр.

Окрім того, Естонія засуджує і захоплення Росією українських кораблів 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки. Ескалація напруженості в регіоні Азовського моря створює явну загрозу безпеці у всій Європі.

Ми підтримуємо політику невизнання анексії Криму, включаючи продовження та перегляд санкцій, а також звільнення незаконно ув'язнених. Надзвичайно важливо забезпечити доступ міжнародних організацій до Криму,

– йдеться у заяві.

Зазначимо, санкції проти Росії через її агресію в Україні тривають, окрім того – з'являються нові. Так, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських обмеежнь. Аналогічне рішення прийняв і Євросоюз – там санкції діятимуть щонайменше до липня 2019 року.

Окрім того, ЄС, США та Канада відреагували на захоплення Росією українських кораблів на Азові у листопаді 2018 року. До санкційних списків країн потрапили як окремі особи, так і цілі компанії.