Путин прибыл в оккупированный Крым

Глава Кремля Владимир Путин 18 марта прибыл в оккупированный Севастополь. Там российский лидер планирует принять участие в ряде организованных оккупантами событий, а завершится все "праздничным концертом".

Президент страны-агрессора будет наблюдать за церемонией ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, сообщает ТАСС.

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Кроме того, Путин также в режиме видеоконференции даст старт работе Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. В Севастополе он планирует осмотреть мемориальный комплекс памятников обороны города "Малахов курган".

После этого глава Кремля приедет в оккупированный Симферополь, где примет участие в праздновании и концерте к 5-й годовщине аннексии Крыма Россией.

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