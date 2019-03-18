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      Путин прибыл в оккупированный Крым

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      Путин прилетел в оккупированный Крым
      Путин прилетел в оккупированный Крым / Фото из открытых источников

      Глава Кремля Владимир Путин 18 марта прибыл в оккупированный Севастополь. Там российский лидер планирует принять участие в ряде организованных оккупантами событий, а завершится все "праздничным концертом".

      Президент страны-агрессора будет наблюдать за церемонией ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, сообщает ТАСС.

      Читайте также: Жители оккупированного Крыма вышли на улицы против местной власти: фото

      Кроме того, Путин также в режиме видеоконференции даст старт работе Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. В Севастополе он планирует осмотреть мемориальный комплекс памятников обороны города "Малахов курган".

      После этого глава Кремля приедет в оккупированный Симферополь, где примет участие в праздновании и концерте к 5-й годовщине аннексии Крыма Россией.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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