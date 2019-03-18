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      МЗС України висловило рішучий протест через візит Путіна до анексованого Криму

      64 Читать новость на русском
      Міністерство закордонних справ України
      Міністерство закордонних справ України / фото з відкритих джерел

      У вітчизняному МЗС відреагували на приїзд російського президента Володимира Путіна до анексованого Криму. Так, там вважають цей візит грубим порушенням державного сувернітету і територіальної цілісності України.

      Так, через приїзд Путіна до Криму українське дипвідомство передало Росії ноту протесту. Про це мовиться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.

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      Це – цинічне і демонстративне нехтування російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права,
      – наголошують українські дипломати.

      В МЗС також наголосили: жодні поїздки російських посадовців до Криму не змінять закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і Севастополя, який визнається усім цивілізованим світом.

      Зазначимо, що 18 березня минає 5 річниця анексії Кримського півострова Росією. З цієї нагоди окупований півострів відвідує президент РФ Володимир Путін.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

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      Теги: Новини Росії Анексія Криму Новини політики Україна – Росія МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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