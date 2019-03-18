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      МИД Украины выразило решительный протест из-за визита Путина в аннексированный Крым

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      Министерство иностранных дел Украины
      Министерство иностранных дел Украины / Фото из открытых источников

      В отечественном МИД отреагировали на приезд российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым. Так, там считают этот визит грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Так, из-за приезда Путина в Крым украинское дипведомство передало России ноту протеста. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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      Это – циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права,
      – отмечают украинские дипломаты.

      В МИД также отметили: никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и Севастополя, который признается всем цивилизованным миром.

      Отметим, что 18 марта проходит 5 годовщина аннексии Крымского полуострова Россией. По этому случаю оккупированный полуостров посещает президент РФ Владимир Путин.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?
      В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости политики МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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