МИД Украины выразило решительный протест из-за визита Путина в аннексированный Крым

В отечественном МИД отреагировали на приезд российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым. Так, там считают этот визит грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Так, из-за приезда Путина в Крым украинское дипведомство передало России ноту протеста. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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Это – циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права,

– отмечают украинские дипломаты.

В МИД также отметили: никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и Севастополя, который признается всем цивилизованным миром.

Отметим, что 18 марта проходит 5 годовщина аннексии Крымского полуострова Россией. По этому случаю оккупированный полуостров посещает президент РФ Владимир Путин.

Что известно об аннексии Крыма Россией?

В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.