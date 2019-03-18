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      Несмотря на мост, крымчане чувствуют себя изолированными от мира, – Le Monde

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      Крымский мост
      Крымский мост / фото из открытых источников

      Крымский мост является символом аннексии полуострова. Переправу хотел построить еще Гитлер, однако его мечту воплотил в жизнь Путин. Теперь это – "несмываемый символ необратимости".

      Керченский мост не принес ожидаемой выгоды: его изображение появилось на сувенирных футболках и чашках в магазинах, однако эйфория вокруг него небольшая, пишет Le Monde.

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      В газете напоминают: Адольф Гитлер в 1943 году планировал построить переправу на том же месте, однако не рискнул и ограничился лишь канатной дорогой. Сталин мечтал про такой мост, однако считал строительство слишком затратным.

      Сталин мечтал об этом, а Путин сделал. Как несмываемый символ для избежания возврата назад,
      – пишет французское издание.

      В Le Monde выражают уверенность: несмотря на мост жители Крыма чувствуют себя изолированными. Примером приводят свежую информацию из оккупированного полуострова: четыре порта в Керчи "задыхаются", из 12 паромов остались 2, бухты подверглись воздействию эрозии. Кроме того, местным жителям приходится привыкать к изменениям – от запрета карты Visa до "капризного" интернета.

      Переходный период затягивается. Российские власти Крыма пытаются сломать закоренелое ощущение изолированности. На билбордах в центре Керчи, на фоне фотографий Асада и Аксенова, российская власть кичится отправлением на полуостров 226 иностранных делегаций из 13 стран за 5 лет. Однако, несмотря на мост, крымчане чувствуют себя изолированными от внешнего мира,
      – добавляют в Le Monde.

      Отметим, что 18 марта проходит 5 годовщина аннексии Крымского полуострова Россией. По этому случаю президент РФ Владимир Путин посетил захваченную территорию. Там он собирается принять участие в торжествах по случаю оккупации Крыма.

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      Это уже третий визит Путина в Крым за последний период времени. Так, президент России посещал аннексированный полуостров 4 августа 2018 года. Тогда он посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

      Уже вскоре после этого, 23 ноября 2018 года, Путин прилетел в Крым, чтобы обсудить тему "будущего России".

      Как Россия оккупировала Крым?Кремль начал операцию по захвату полуострова 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине был Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии они получили название "зеленые человечки". Параллельно здесь появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.

      16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационных властей Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.

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      Теги: Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России Журналисты Крымский мост
      Источник: 24 Канал
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