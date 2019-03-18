Попри міст, кримчани відчувають себе ізольованими від світу, – Le Monde

Кримський міст є символом анексії півострова. Переправу хотів побудувати ще Гітлер, проте його мрію втілив у життя Путін. Тепер це – "незмивний символ" незворотності.

Керченський міст не приніс очікуваної вигоди: його зображення з’явилось на сувенірних футболках і чашках у магазинах, проте ейфорія довкола нього невелика, пише Le Monde.

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У газеті нагадують: Адольф Гітлер у 1943 році планував побудувати переправу на тому ж місці, проте не ризикнув і обмежився лише канатною дорогою. Сталін мріяв про такий міст, проте вважав будівництво занадто затратним.

Сталін мріяв про це, а Путін зробив. Як незмивний символ для уникнення повернення назад,

– пише французьке видання.

У Le Monde висловлюють певність: попри міст жителі Криму відчувають себе ізольованими. Прикладом наводять свіжу інформацію з окупованого півострова: чотири порти у Керчі "задихаються", із 12 поромів залишились 2, бухти зазнали впливу ерозії. Окрім того, місцевим жителям доводиться призвичаюватися до змін – від заборони картки Visa до "капризного" інтернету.

Перехідний період затягується. Російська влада Криму намагається зламати закореніле відчуття ізольованості . На білбордах у центрі Керчі, на фоні фотографій Асада і Аксьонова, російська влада хизується відправленням до півострова 226 іноземних делегацій із 13 країн за 5 років. Однак, попри міст, кримчани відчувають себе ізольованими від зовнішнього світу,

– додають у Le Monde.

Зазначимо, що 18 березня минає 5 річниця анексії Кримського півострова Росією. З цієї нагоди президент РФ Володимир Путін навідався на захоплену територію. Там він збирається взяти участь в урочистостях з нагоди окупації Криму.

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Це вже третій візит Путіна до Криму за останній період часу. Так, президент Росії відвідував анексований півострів 4 серпня 2018 року. Там він відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

Вже невдовзі після цього, 23 листопада 2018 року, Путін прилетів до Криму , щоб обговорити тему "майбутнього Росії".

Як Росія окупувала Крим?Кремль почав операцію з захоплення півострова 20 лютого 2014 року. У ті дні в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Наприкінці місяця Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків – згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". Паралельно тут з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму". 1 березня Рада Федерації РФ фактично узаконила перебування російських військових на території Криму.



16 березня 2014 року в Криму Москва провела так званий "референдум", на якому поставила питання щодо "приєднання" півострова. Сам плебісцит був незаконним, а результати – сфальсифікованими. У підсумку це дійство не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.



18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.