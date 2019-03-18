15:27
18 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Попри міст, кримчани відчувають себе ізольованими від світу, – Le Monde

      72 Читать новость на русском
      Кримський міст
      Кримський міст / фото з відкритих джерел

      Кримський міст є символом анексії півострова. Переправу хотів побудувати ще Гітлер, проте його мрію втілив у життя Путін. Тепер це – "незмивний символ" незворотності.

      Керченський міст не приніс очікуваної вигоди: його зображення з’явилось на сувенірних футболках і чашках у магазинах, проте ейфорія довкола нього невелика, пише Le Monde.

      Читайте також: Жителі окупованого Криму вийшли на вулиці проти місцевої влади: фото

      У газеті нагадують: Адольф Гітлер у 1943 році планував побудувати переправу на тому ж місці, проте не ризикнув і обмежився лише канатною дорогою. Сталін мріяв про такий міст, проте вважав будівництво занадто затратним.

      Сталін мріяв про це, а Путін зробив. Як незмивний символ для уникнення повернення назад,
      – пише французьке видання.

      У Le Monde висловлюють певність: попри міст жителі Криму відчувають себе ізольованими. Прикладом наводять свіжу інформацію з окупованого півострова: чотири порти у Керчі "задихаються", із 12 поромів залишились 2, бухти зазнали впливу ерозії. Окрім того, місцевим жителям доводиться призвичаюватися до змін – від заборони картки Visa до "капризного" інтернету.

      Перехідний період затягується. Російська влада Криму намагається зламати закореніле відчуття ізольованості . На білбордах у центрі Керчі, на фоні фотографій Асада і Аксьонова, російська влада хизується відправленням до півострова 226 іноземних делегацій із 13 країн за 5 років. Однак, попри міст, кримчани відчувають себе ізольованими від зовнішнього світу,
      – додають у Le Monde.

      Зазначимо, що 18 березня минає 5 річниця анексії Кримського півострова Росією. З цієї нагоди президент РФ Володимир Путін навідався на захоплену територію. Там він збирається взяти участь в урочистостях з нагоди окупації Криму.

      Читайте також: Білоруські журналісти не прийшли на прес-конференцію російського посла щодо анексії Криму

      Це вже третій візит Путіна до Криму за останній період часу. Так, президент Росії відвідував анексований півострів 4 серпня 2018 року. Там він відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

      Вже невдовзі після цього, 23 листопада 2018 року, Путін прилетів до Криму, щоб обговорити тему "майбутнього Росії".

      Як Росія окупувала Крим?Кремль почав операцію з захоплення півострова 20 лютого 2014 року. У ті дні в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Наприкінці місяця Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків – згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". Паралельно тут з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму". 1 березня Рада Федерації РФ фактично узаконила перебування російських військових на території Криму.

      16 березня 2014 року в Криму Москва провела так званий "референдум", на якому поставила питання щодо "приєднання" півострова. Сам плебісцит був незаконним, а результати – сфальсифікованими. У підсумку це дійство не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.

      18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.

      blog_ava
      Жителі окупованого Криму вийшли на вулиці проти місцевої влади: фото
      сьогодні
      6125
      Теги: Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Кримський міст Журналісти Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      сьогодні , 15:00 Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      Артем Овдієнко 148
      Поблизу Амстердама сталася стрілянина: є загиблі – фото та відео
      сьогодні , 13:37 Поблизу Амстердама сталася стрілянина: є загиблі – фото та відео
      1506
      Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      сьогодні , 14:31 Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      Дмитро Гнап 658
      "Гра Престолів": чим серіал відрізняється від книги
      сьогодні , 13:00 "Гра Престолів": чим серіал відрізняється від книги
      Уляна Корицька 4518
      Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      сьогодні , 12:01 Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      Андрій Воропаєв 1058
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук