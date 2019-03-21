Як анексія Криму може перерости у розпад Росії

Анексія Росією Криму – загроза не лише для сусідніх країн та Заходу, але й для самої Росії. Від Путіна відвертаються усі. Якщо Москва наважиться на нову агресію, то це загрожуватиме єдності її територій.

Усі країни зараз дивляться на Москву із підозрою і ворожістю – ніхто не збирається приєднуватись до неорадянських проектів, розповів експерт із питань Євразії і колишній аналітик ЦРУ та Державного департаменту США Пол Ґобл виданню "Крим.Реалії".

Читайте також: Путін вважає окупацію Криму Росією помилкою, – Джемілєв

Навіть завжди прихильні до Росії Вірменія та Білорусь фактично відвертаються від Москви, все частіше говорячи про зв’язки із Заходом. Будь-які агресивні наміри Кремля загрожуватимуть територіальній цілісності Росії.

Будь-яке нове застосування сили в регіоні з боку Кремля не лише зазнає невдачі, а й призведе до вибуху, здатного зруйнувати не тільки перспективи хоч якоїсь єдності, а й збереження Росії як єдиної території. Якби Захід був більш згуртований і діяв завбачливіше й активніше, розпад Московської імперії почався б досить скоро,

– зазначив Ґобл.

Анексія півострова дала зрозуміти, що режим Путіна є "ревізіоністською і реваншистською державою", заснованою на руйнуванні міжнародного порядку.

"Як це зазвичай відбувається в демократичному світі, західні країни поступово повертаються до тієї позиції, яку вони займали проти Радянського Союзу: стримування й початок гонки озброєнь і суперництва в тих галузях, у яких ізольована Росія не зможе сподіватися на перемогу", – додав експерт.

Росія не може відмовитись від українського півострова через так звану «символічну цінність Криму». Однак утримувати півострів все вже – це "коштує росіянами відносин із Заходом і їхнього власного майбутнього".

Так анексія півострова, за словами експерта, стала реальною загрозою для самої Росії, її сусідів, Криму і Заходу. Якщо дозволити агресії Путіна тривати, то "шанс на мирне життя і збереження міжнародного ладу майже повністю зникне". Ґобл зазначає, що анексія принесла кримчанам тільки репресії й бідність.

Кримські татари фактично зазнають сповільненої депортації, а дії Москви для знищення їхньої громади, так само як і етнічних українців у Криму, в поєднанні із заміною їх сотнями тисяч росіян із Росії, піднімають проблему до рівня геноциду ‒ насправді найбільшого геноциду з часів дій Пол Пота в Камбоджі,

– наголошує він.

Зазначимо, результати опитування фонду "Общественное мнение" довели, що ьогодні лише 39% росіян вважають анексію Криму корисною. А навесні 2015 року так вважали 67% росіян. При цьому 14% опитаних заявили про виключно негативний вплив анексії Криму на економіку Росії. А 46% росіян вважають, що анексія погано вплинула на міжнародне становище їхньої держави.

Як відбулася анексія Криму Росією?Захоплення півострова почалося 20 лютого 2014 року. В той період в Україні ще тривав Майдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у зеленій формі (зелених чоловічків) без розпізнавальних знаків. Це було не складно, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту РФ. Паралельно у Криму з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



16 березня Росія провела у захопленому Криму так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Це "волевиявлення кримчан" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.