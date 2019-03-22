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      Если поднять экономику, то Крым сам вернется, – нардеп Соболев

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      Народный депутат Егор Соболев
      Народный депутат Егор Соболев / 24 канал

      Существует множество идей как Украина может вернуть Крым. Одни считают, что сделать это можно только военным путем, другие же настаивают на дипломатическом решении проблемы. Также существует и третья точка зрения – чтобы вернуть Украине Крым необходимо поднимать ее экономику.

      Такое мнение высказал народный депутат Егор Соболев в прямом эфире 24 канала.

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      По его мнению, правильным вариантом решения проблемы будет повышение уровня украинской экономики, а также налаживание отношений с международными партнерами. Соболев не обошел вниманием и армию, которая, как он убежден, должна быть сильной и боеспособной.

      Во всех войнах побеждают именно армии. Вспомнить хотя бы пример Хорватии, в которой Сербия оккупировала треть территории. Хорваты отстроили свою свободную часть страны, сделав ее богатой, укрепили армию, а также получили поддержку международных партнеров. В конце концов, воспользовавшись слабой стороной Сербии Хорватия одновременно вернула себе все земли,
      – сказал Соболев.

      Україна має змінити свою армію
      Украина должна изменить свою армию

      Еще одной хорошей аналогией может служить пример Восточной Германии, которая полвека была в оккупации СССР. Он напомнил, что когда у Советского Союза были проблемы, то сильная, богатая и свободная Западная Германия смогла объединиться с оккупированной территорией.

      Украина должна себя в определенной степени прорекламировать, чтобы люди с оккупированных территорий хотели вернуться к нам. В конце концов, если поднять экономику, то Крым сам вернется,
      – подчеркнул нардеп.

      К слову, недавно в Госдуме России, которая незаконно оккупировала украинский Крым 5 лет назад, заявили, что это Украина осуществляла "аннексию полуострова в течение 23 лет". Поэтому, РФ собирается оценить ущерб, якобы нанесенный экономике Крыма.

      blog_ava
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      Теги: Аннексия Крыма Новости Украины СССР Новости России Украина – Россия Егор Соболев Хорватия Сербия Война
      Источник: 24 канал
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