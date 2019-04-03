В Украине запретили нерегулярные авиаперелеты с Россией

Кабинет министров запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией – страной-агрессором. Запрет не касается рейсов, необходимых для миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Такое предложение сделал министр внутренних дел Арсен Аваков, и правительство его поддержало. Основанием для запрета нерегулярных рейсов глава МВД назвал анализ перелета кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в Россию.

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"Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ Российской Федерации на такой прямой перелет", – сказал Аваков.

Министр имел в виду то, что ранее принятые запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией, которые выполняли самолеты, не зарегистрированные в России.

Почему между Украиной и Россией не курсируют самолеты?16 сентября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских авиакомпаний, в том числе крупнейшей – "Аэрофлота". Аналогичные санкции введены в отношении государственных авиакомпаний России. А 25 сентября Кабинет министров запретил полеты в Украину ряду российских авиакомпаний.



В свою очередь, Росавиация с 25 октября 2015 года полностью запретила авиакомпаниям Украины использовать воздушное пространство России. В ноябре того же года Госавиаслужба Украины сообщила российской стороне о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.

Что известно о полете Бойко в Россию?Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа".