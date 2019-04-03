ГБР открыло производство из-за визита Медведчука и Бойко в Москву

Последствия недавнего визита в Москву лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко, который в первом туре ворвался в пятерку лидеров, но во второй не прошел, не остался без последствий. Сейчас проверяют, не злоупотребляли ли своими обязанностями пограничники и чиновники Государственной авиационной службы, которые позволили политикам вылет в Москву.

Начать производство Генпрокуратура поручила Государственному бюро расследований. В ГБР отметили, что пока идет лишь проверка и о вручении подозрений речь пока не идет.

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В чем может быть злоупотребление пограничников и чиновников Государственной авиационной службы? Потому что в Украине действует санкционный режим в ответ на кремлевскую агрессию – прямое ависполучення Украины с Россией запрещено.

О каком визит идет речь? 22 марта Медведчук и Бойко недалеко от Москвы встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности контракт на транзит российского газа через территорию Украины.