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      ГБР открыло производство из-за визита Медведчука и Бойко в Москву

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      Визит Бойко и Медведчука к Медведеву
      Визит Бойко и Медведчука к Медведеву / РИА Новости

      Последствия недавнего визита в Москву лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко, который в первом туре ворвался в пятерку лидеров, но во второй не прошел, не остался без последствий. Сейчас проверяют, не злоупотребляли ли своими обязанностями пограничники и чиновники Государственной авиационной службы, которые позволили политикам вылет в Москву.

      Начать производство Генпрокуратура поручила Государственному бюро расследований. В ГБР отметили, что пока идет лишь проверка и о вручении подозрений речь пока не идет.

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      В чем может быть злоупотребление пограничников и чиновников Государственной авиационной службы? Потому что в Украине действует санкционный режим в ответ на кремлевскую агрессию – прямое ависполучення Украины с Россией запрещено.

      О каком визит идет речь? 22 марта Медведчук и Бойко недалеко от Москвы встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины авиация Виктор Медведчук Юрий Бойко Украина – Россия Государственное бюро расследований
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