ДБР відкрило провадження через візит Медведчука і Бойка до Москви

Наслідки нещодавнього візиту до Москви лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука та кандидата у президенти Юрія Бойка, який у першому турі увірвався до п'ятірки лідерів, але до другого не пройшов, не залишився без наслідків. Нині перевіряють, чи не зловживали своїми обов'язками прикордонники та посадовці Державної авіаційної служби, які дозволили політикам виліт до Москви.

Розпочати провадження Генпрокуратура доручила Державному бюро розслідувань. У ДБР наголосили, що поки триває лише перевірка і про вручення підозр наразі не йдеться.

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У чому може бути зловживання прикордонників та посадовціі Державної авіаційної служби? Тому що в Україні діє санкційний режим у відповідь на кремлівську агресію – пряме авісполучення України з Росією заборонене.

Про який візит йдеться? 22 березня Медведчук і Бойко неподалік Москви зустрілися з російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Сторони обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України.