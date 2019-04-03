07:57
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, 2 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      ДБР відкрило провадження через візит Медведчука і Бойка до Москви

      205 Читать новость на русском
      Візит Бойка і Медведчука до Медведєва
      Візит Бойка і Медведчука до Медведєва / РИА Новости

      Наслідки нещодавнього візиту до Москви лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука та кандидата у президенти Юрія Бойка, який у першому турі увірвався до п'ятірки лідерів, але до другого не пройшов, не залишився без наслідків. Нині перевіряють, чи не зловживали своїми обов'язками прикордонники та посадовці Державної авіаційної служби, які дозволили політикам виліт до Москви.

      Розпочати провадження Генпрокуратура доручила Державному бюро розслідувань. У ДБР наголосили, що поки триває лише перевірка і про вручення підозр наразі не йдеться.

      Читайте також: Домовлялись про об'єднання проти України, – Порошенко про візит Бойка-Медведчука до Москви

      У чому може бути зловживання прикордонників та посадовціі Державної авіаційної служби? Тому що в Україні діє санкційний режим у відповідь на кремлівську агресію – пряме авісполучення України з Росією заборонене. 

      Про який візит йдеться? 22 березня Медведчук і Бойко неподалік Москви зустрілися з російським прем’єромДмитром Медведєвим. Сторони обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 3 квітня: у деяких областях холод, дощ та навіть сніг
      сьогодні
      2013
      Теги: Віктор Медведчук Юрій Бойко авіація Україна – Росія Державне бюро розслідувань Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів
      2 квітня , 22:22 Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів
      4142
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      2 квітня , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 3617
      Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      2 квітня , 21:01 Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      Світлана Попова 13109
      Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      2 квітня , 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      Євгенія Мазур 554
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      2 квітня , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      1156
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук