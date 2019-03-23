Домовлялись про об'єднання проти України, – Порошенко про візит Бойка-Медведука до Москви

На думку президента України Петра Порошенка, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко та член цієї партії і кум Путіна Віктор Медведчук навідались до прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва для того, аби домовитись про союз з Кремлем після президентських виборів в Україні.

Нагадаємо, 22 березня Медведчук і Бойко неподалік Москви зустрілися з російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Сторони обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України.

Читайте також: Прийом Бойка та Медведчука у Москві: обурлива реакція соцмереж

"Економіку вони обговорюють... Вони обговорюють, як повісити знову Україну на російську газову голку. Вони вже союзи обговорюють, які будуть створені після президентських виборів, після парламентських виборів. Вони зараз вже все стверджують, що всі об'єднаються. Проти кого вони об'єднаються? Проти України, проти кожного з нас", – наголосив Порошенко на раді регіонального розвитку в Чернівецькій області, пише "Інтерфакс-Україна".

Президент натякнув на дивну ситуацію, що одні українські політики готові стати на коліна перед керманичем Кремля Володимиром Путіним, а інші вже поїхали до Москви.

Що вони поїхали туди вимолювати? Які економічні інтереси? Що вони зі сльозами на очах, простягнувши руки, повзли на колінах і просили у Путіна? Ці поповзли, а інші тут з екранів телебачення інформують, що вони тут стануть на коліна і співатимуть. Друзі, хочу нагадати всім – Москва сльозам не вірить,

– зауважив він.

За словами Порошенка, Росія вже не наважиться масштабно атакувати Україну на Донбасі, тож у різний спосіб намагається змінити українську владу зсередини – на лояльну до Кремля.

"Москва бачить сильну українську армію і розуміє, що ціна за безвідповідальне рішення широкої агресії проти нашої держави значно зросте. Тому у Путіна є план змінити тактику: йти не через перемогу на фронті – вона вже для нього неможлива, – а змінити владу в Україні зсередини, оскільки тоді стане можливим і зміна нашого європейського та євроатлантичного курсу", – додав гарант.