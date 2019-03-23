Договаривались об объединении против Украины, – Порошенко о визите Бойко-Медведука в Москву

По мнению президента Украины Петра Порошенко, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и член этой партии и кум Путина Виктор Медведчук посетили премьер-министра России Дмитрия Медведева для того, чтобы договориться о союзе с Кремлем после президентских выборов в Украине.

Напомним, 22 марта Медведчук и Бойко недалеко от Москвы встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

Читайте также: Прием Бойко и Медведчука в Москве: возмущенная реакция соцсетей

"Экономику они обсуждают... Они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов. Они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", – сказал Порошенко на совете регионального развития в Черновицкой области, пишет "Интерфакс-Украина".

Президент намекнул на странную ситуацию, что одни украинские политики готовы стать на колени перед главой Кремля Владимиром Путиным, а другие уже уехали в Москву.

Что они поехали туда вымаливать? Какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у Путина? Эти поползли, а другие тут с экранов телевидения информируют, что они тут станут на колени и будут петь. Друзья, хочу напомнить всем – Москва слезам не верит,

– отметил он.

По словам Порошенко, Россия уже не решится масштабно атаковать Украину на Донбассе, поэтому всячески пытается изменить украинскую власть изнутри на лояльную к Кремлю.

"Москва видит сильную украинскую армию и понимает, что цена за безответственное решение широкой агрессии против нашего государства значительно возрастет. Поэтому у Путина есть план сменить тактику: идти не через победу на фронте – она уже для него невозможна, – а сменить власть в Украине изнутри, поскольку тогда станет возможным и изменение нашего европейского и евроатлантического курса", – добавил гарант.