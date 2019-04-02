Бойко и Медведчук могли пересечь границу с Россией незаконно

ГБР начало уголовное производство из-за полета нардепа и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и кума Путина Виктора Медведчука в Москву. Но производство пока не против них, а против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований – так как расследованием ситуации занимается именно ГБР.

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Производство начали из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением. Ведь в Госпогранслужбе – возможно, с нарушениями – выдали разрешение на пересечение воздушной границы Украины и РФ. А авиационная служба разрешила выполнить этот полет – возможно, в обход закона.

Когда и почему Бойко и Медведчук летели в Москву

22 марта Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым. Российский премьер заявил, что "считает правильным" проведение такой встречи, поскольку "отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса". Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ.

Зачем Медведчук с Бойко ездили к Медведеву в Москву и что это им даст – читайте в материале 24 канала

Служба безопасности Украины пообещала предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву. Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос есть не только к авиаслужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Генпрокуратура поручила ГБР разобраться с ситуацией.

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В Госпогранслужбе заявили, что предоставление разрешения на вылет воздушных судов – не компетенция ведомства. Оно, мол, только проверяет документы и наличие ограничения для гражданина на выезд за границу.

О Викторе Медведчуке – видео 24 канала:

Коротко о Юрии Бойко – видео 24 канала: